El presidente Díaz-Canel dice que "Cuba no está sola" y apuesta por energías renovables

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que "Cuba no está sola" y apuesta por ampliar sus fuentes de energías renovables ante las amenazas de Estados Unidos de aplicar un "bloqueo energético" a la isla.

"No podemos explicar abiertamente todo lo que estamos haciendo", pero "Cuba no está sola", aseguró, en referencia a gobiernos, empresas e instituciones extranjeras que han manifestado su interés de apoyar a Cuba en medio de la crisis de combustible, sin mencionar nombres o detalles sobre el apoyo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado sus amenazas contra la isla desde el ataque del 3 de enero a Venezuela con el que depuso a Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y asumió el control del sector petrolero venezolano.

A estas acciones se suma un decreto firmado por Trump que podría imponer aranceles a los países que decidan venderle crudo a LA NACION, bajo el argumento de que representa una "amenaza excepcional" para Estados Unidos.

La medida de Washington provoca un "agudo desabastecimiento de combustible" en la isla de 9,6 millones de habitantes, dijo Díaz-Canel, quien reconoció que en las últimas cuatro semanas la generación eléctrica con grupos electrógenos de diésel y fueloil en Cuba fue "cero", por la falta de combustible.

Reconoció que esta situación "dispara" el déficit energético en todo el país, dependiente de la energía aportada por una envejecida red de termoeléctricas que funcionan con crudo nacional y los sistemas solares instalados en el último año.

"La manera en que un grupo de medidas coercitivas del gobierno de los Estados Unidos (...) se ha orientado al bloqueo energético del país, nos ratifica la importancia de mantener esa prioridad en la transición energética del país hacia las fuentes renovables de energía", agregó Díaz-Canel en comparecencia nacional de radio y televisión.

En 2025 se instalaron en Cuba más de 1.000 megavatios de generación eléctrica en unos 49 parques fotovoltaicos, que generan el 38% de la energía que el país consume durante el día, precisó.

Antes de 2023, la generación eléctrica en Cuba con fuentes renovables de energía era de solo el 3% y en 2025 creció hasta el 10%, según datos aportados por el mandatario.

"Si no hubiéramos tenido esos parques fotovoltaicos, el déficit que hoy tenemos por las noches hubiera sido durante todo el día", comentó.

Reconoció que actualmente los apagones afectan más a la población "porque hemos priorizado la economía".