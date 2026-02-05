El presidente electo de Chile dice que se inspirará en políticas de Italia y Hungría

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, declaró este jueves en Roma que tomará como ejemplos el plan de Italia contra la mafia o la estrategia de Hungría frente a la inmigración irregular, cuando asuma el poder en marzo

Kast se reunió con la primera ministra de extrema derecha de Italia, Giorgia Meloni, en el marco de una gira europea en la que participó en un foro de grupos conservadores en el Parlamento Europeo en Bruselas y visitó al jefe del gobierno de Hungría, Viktor Orbán

Al ser preguntado si adoptará un estilo como el de Meloni o el de Orban para gobernar cuando asuma la presidencia en marzo, Kast respondió a los periodistas que Chile tiene sus particularidades

"Yo lo he señalado en distintas entrevistas que Chile es único. Chile tiene sus características, sus condiciones, y podemos tomar ejemplos que han sido exitosos en distintos países", afirmó Kast, un abogado ultraconservador, padre de nueve hijos, que asumirá la presidencia de Chile en marzo

Kast señaló que se pueden tomar ejemplos que han sido exitosos en distintos países, como el combate con la inflación en Argentina, la lucha contra las mafias en Italia y las políticas frente a la inmigración irregular en Hungría o en República Dominicana, o la estrategia frente a las maras en El Salvador

"No necesariamente vamos a copiar los modelos exactamente, pero sí podemos ir integrando políticas públicas de cada nación", dijo el político, que ganó las elecciones con un discurso centrado en la seguridad y la lucha contra la inmigración irregular

El anuncio de su gabinete provocó indignación entre los defensores de los derechos humanos, ya que nombró ministros a dos exabogados del dictador Augusto Pinochet y a una activista antiaborto

Después del encuentro, el despacho de Meloni informó que abordaron temas como una profundización de la cooperación bilateral en temas clave como el fomento de la inversión, la lucha contra la delincuencia y el aumento de la tasa de natalidad

El miércoles, tras la reunión con Kast, Orbán declaró que hablaron sobre la inmigración irregular y las formas para apoyar a las familias tradicionales