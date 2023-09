El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, se ha reunido con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien le ha trasladado su preocupación por la "persecución política" por parte del Ministerio Público contra su formación política, el Movimiento Semilla.

"Tuvimos una reunión realmente muy sustantiva alrededor de las preocupaciones que nosotros tenemos sobre la persecución política que se hace desde las instituciones de justicia contra nuestro partido y contra nuestra candidatura", ha explicado el mandatario electo, según recoge el periódico guatemalteco 'Prensa Libre'.

Arévalo ha agregado que la OEA ha "tomado nota" de la situación, en la línea de las resoluciones del Consejo Permanente del organismo regional, "que reconocen que esto constituye una intimidación desde las instituciones de Justicia hacia nosotros".

Asimismo, ha resaltado que una comisión del ente acompañará en el proceso de transición hasta el 14 de enero de 2024, fecha en la que tiene que tomar posesión como presidente de Guatemala, ocupando el puesto del ahora presidente saliente, Alejandro Giammattei.

También ha vuelto a denunciar que la Fiscalía no ha cesado las "acciones ilegales e ilegítimas", remarcando que el objetivo del Ministerio Público es impedir que asuma su mandato, lo que considera que es una intención de dar un "golpe de Estado".

"Eso constituye una alteración del orden constitucional. Eso en otras palabras es un golpe de Estado", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que ha reclamado acceso al expediente del caso que investiga a Semilla pero que no ha recibido el visto bueno para ello: "Hemos colocado, desde marzo, una denuncia 30 veces y 30 veces se nos ha negado el acceso a una carpeta de información de la que somos parte. Si eso no es denegación de justicia y vulneración del derecho de defensa, que me expliquen qué es", ha manifestado.

La fiscal general, Consuelo Porras, negó en la víspera estar liderando un golpe de Estado en el país y aseguró que estos "señalamientos tienen como objetivo detener las investigaciones en curso respecto de denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público".

"Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda involucrar al Ministerio Público con el resultado del evento electoral. (...) Rechazamos frontal y categóricamente cualquier señalamiento respecto a que se esté formando parte de un proceso de golpe de Estado, como falsamente se ha señalado", declaró.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya aseguró que la decisión de suspender el registro del Movimiento Semilla "tendría por finalidad impedir la toma de posesión de los integrantes del partido electos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República".