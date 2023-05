El presidente entrega a Mariya Gabriel el mandato para formar gobierno en Bulgaria

Von der Leyen confirma la dimisión de Gabriel como comisaria europea y le desea "lo mejor"

MADRID, 15 May. 2023 (Europa Press) -

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, ha entregado este lunes a la comisaria europea Mariya Gabriel el mandato para formar el nuevo gobierno despu√©s de las elecciones parlamentarias de comienzos de abril --las quintas en dos a√Īos--, tras lo que la pol√≠tica ha abandonado su puesto como responsable de Innovaci√≥n, Investigaci√≥n, Cultura, Educaci√≥n y Juventud en la Comisi√≥n Europea.

La Presidencia b√ļlgara ha indicado en un comunicado publicado en su p√°gina web que el mandato ha sido entregado "al mayor grupo parlamentario en la 49¬™ Asamblea Nacional", una decisi√≥n que "va en l√≠nea con los procedimientos constitucionales". De esta forma, Gabriel ha sido la elegida tras ser nominada por el partido Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB).

As√≠, Radev ha destacado que Gabriel har√° frente a "muchos obst√°culos", si bien ha expresado su deseo de que Gabriel, quien ha adelantado que optar√° por "un gobierno de expertos, unido en torno a claras prioridades y con el objetivo de garantizar el bienestar de los b√ļlgaros", pueda presentar la composici√≥n del nuevo Ejecutivo en el plazo de siete d√≠as contemplado por la ley.

El ex primer ministro de Bulgaria Boyko Borissov anunci√≥ la semana pasada que su partido propondr√≠a a Gabriel como candidata para tratar de formar Gobierno. El GERB se impuso por un estrecho margen en las parlamentarias, si bien carece de mayor√≠a suficiente y su principal rival, la formaci√≥n Seguimos con el Cambio (PP) del ex primer ministro Kiril Petkov, ya ha dejado claro que no respaldar√° ning√ļn Gobierno encabezado por GERB.

Si Gabriel no logra apoyos suficientes para formar gobierno, la pelota pasar√≠a al tejado de Seguimos con el Cambio, que tampoco cuenta 'a priori' con una mayor√≠a a su favor. En caso de dos intentos fallidos, el presidente tiene margen para se√Īalar a un partido de su elecci√≥n y, si fracasa esta tercera tentativa, se convocar√°n nuevas elecciones.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado su dimisión como responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud en el seno del organismo tras recibir "mandato institucional para formar gobierno". "He aceptado su dimisión", ha subrayado.

"Me gustar√≠a dar las gracias a Mariya Gabriel por su servicio", ha se√Īalado en un comunicado, antes de destacar que "en los tres a√Īos y medio que ha estado en su cargo, ha hecho grandes contribuciones a la hora de hacer avanzar las prioridades de la Comisi√≥n Europea en este √°rea".

"Estoy especialmente agradecida a la comisaria Gabriel por la excelente aplicaci√≥n de nuestro programa insignia, Horizonte Europeo, por el firme impulso por la innovaci√≥n y las 'start-ups' a trav√©s del Consejo de Innovaci√≥n Europeo y por su implicaci√≥n personal a la hora de convertir en un √©xito el A√Īo Europeo de la Juventud", ha aseverado.

En esta línea, ha dado las gracias a Gabriel por su "contribución constructiva y amistosa al trabajo del Colegio de Comisario" y le ha deseado "lo mejor" de cara a su nuevo cargo. "Confío en que su experiencia europea en este y previos Colegios de Comisarios, será bien empleada para el país", ha zanjado.

Von der Leyen ha indicado además que la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, y el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la Promoción del Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, estarán a cargo de supervisar la cartera de Gabriel.

Europa Press