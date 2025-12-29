El presidente israelí niega haber hablado con Trump sobre el posible indulto a Netanyahu

El presidente israelí, Isaac Herzog, desmintió el lunes una afirmación de Donald Trump según la cual ambos habrían hablado sobre la petición de indulto que presentó el mandatario estadounidense en favor del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción.

"No ha habido ninguna conversación entre el presidente Herzog y el presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto", aseguró el lunes la oficina de Herzog en un comunicado.

Trump escribió a Herzog en noviembre para pedirle que indultara a Netanyahu, que enfrenta un juicio por corrupción.

"Hablé con el presidente (Herzog) y me dijo que (el indulto) estaba en curso", afirmó Trump el lunes durante una conferencia de prensa conjunta en Florida con el primer ministro israelí.

Netanyahu también solicitó oficialmente un indulto presidencial para poner fin, según él, a las divisiones que sus problemas judiciales han provocado en el país. El primer ministro está inmerso en al menos tres procesos judiciales en los que todavía no se ha dictado ninguna sentencia.

Él y su esposa, Sara, están acusados de haber aceptado productos de lujo por valor de más de US$260.000, como puros, joyas y champán, de multimillonarios, a cambio de favores políticos.

En otros dos casos se le acusa de haber intentado negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes. Netanyahu niega las acusaciones en su contra.

En septiembre, Herzog había dejado entrever que podría concederle el indulto al considerar que el juicio del primer ministro "pesaba mucho sobre la sociedad israelí".

Benjamin Netanyahu es el primer jefe de gobierno en ejercicio en la historia de Israel en ser procesado por corrupción.