El presidente israelí termina una tensa visita a Australia en medio de protestas por Gaza

MELBOURNE, Australia (AP) — El presidente de Israel, Isaac Herzog, cerraba el jueves una polémica visita de cuatro días a Australia que llevó consuelo a la comunidad judía de Sydney, traumatizada por un reciente tiroteo masivo antisemita, pero que también atrajo manifestaciones a gran escala en protesta por el coste de vidas civiles de la guerra en Gaza

Herzog ha sido acosado por manifestantes que lo califican de criminal de guerra mientras visitaba Sydney, la capital nacional Canberra y Melbourne, en la primera visita a Australia de un jefe de Estado israelí en seis años

“Vinimos aquí para estar con ustedes, para mirarlos a los ojos, para abrazarnos, para recordar y llorar juntos, y lloramos”, expresó Herzog en una reunión de la comunidad judía en Melbourne el jueves, bajo un fuerte dispositivo policial, horas antes de que tuviera previsto partir de Australia

“De hecho, lloramos muchísimo esta semana y aun así debo decirles que regresamos a Israel sintiéndonos fortalecidos porque hemos visto de primera mano la belleza y la resiliencia de esta comunidad y su importancia a los ojos de todos los australianos de buena voluntad”, añadió

Herzog y el gobierno australiano coinciden en que fue invitado para apoyar a una comunidad conmocionada por un ataque del 14 de diciembre, presuntamente inspirado por el grupo Estado Islámico, contra un festival judío en la playa Bondi que dejó 15 muertos

El presidente de la Federación Sionista de Australia, Jeremy Leibler, quien acompañó a Herzog durante sus viajes por Australia, pidió a los manifestantes que tuvieran en cuenta a la comunidad judía en duelo

“La comunidad en Sydney se siente enormemente reconfortada y tomada en cuenta tras sus visitas”, declaró Leibler a la Australian Broadcasting Corp

“Ellos (los manifestantes) tienen derecho a su objeción. Supongo que lo que yo pediría es… que la comunidad en general quizá considere ejercer un poco de consideración respecto del trauma que está viviendo la comunidad judía tras el ataque en Bondi”, señaló Leibler

Los críticos de Herzog cuestionan otro propósito declarado de su visita. Herzog dijo a The Associated Press en un comunicado la semana pasada que su visita “revitalizaría” las relaciones bilaterales y “disiparía muchas de las mentiras y la desinformación difundidas sobre Israel en los últimos dos años”

“Ahora bien, eso significa que su visita no es una visita para hacer duelo, sino una visita que es política, que de hecho es propaganda”, dijo a la televisión Seven Network el abogado australiano de derechos humanos Chris Sidoti. “Así que su visión parece ser diferente de la del gobierno australiano en cuanto a los propósitos de su visita”

Sidoti fue uno de los tres expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para una investigación que concluyó en septiembre del año pasado que Herzog; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant habían incitado al genocidio en Gaza

Las relaciones bilaterales se han tensado por la situación de los civiles palestinos desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en 2023, en particular desde que Australia decidió reconocer un Estado palestino hace seis meses

Herzog afirmó el jueves que sus conversaciones esta semana con líderes políticos australianos y “formadores de opinión” se habían “llevado a cabo con franqueza, apertura de mente y un gran respeto mutuo”

“Encontré socios serios dispuestos a mantener conversaciones serias y a enfrentar de frente la retórica vil, la desinformación y el vergonzoso antisemitismo”, manifestó Herzog

La policía indicó que una visita prevista para el jueves a las ruinas de la sinagoga Adass Israel de Melbourne, incendiada a finales de 2024, había sido cancelada por motivos de seguridad. Australia acusó a Irán de dirigir ese ataque incendiario y expulsó al embajador iraní Ahmad Sadeghi en agosto

Un grafiti contra Herzog, dejado durante la noche en un campus de la Universidad de Melbourne, fue retirado a primera hora del jueves

“La universidad se mantiene firmemente en contra del antisemitismo. El racismo, el odio y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad ni en nuestra nación. Esta mañana nos enteramos del grafiti ofensivo en el borde de nuestro campus de Parkville (suburbano) y enviamos de inmediato a personal de limpieza, que lo retiró rápidamente”, señaló un comunicado de la universidad

En su primer día en Australia el lunes, Herzog depositó una ofrenda floral en la playa Bondi. También se reunió con sobrevivientes y con familias en duelo

El miércoles se dirigió a los medios en la sede del Parlamento australiano en Canberra, y describió su visita como una oportunidad para restablecer las relaciones bilaterales con “un nuevo comienzo y un futuro mejor”

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa