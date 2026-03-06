El presidente italiano Mattarella declara abiertos los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina

El presidente italiano, Sergio Mattarella, declaró oficialmente abiertos los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-15 de marzo) este viernes en una ceremonia inaugural en Verona, marcada por el desfile de Rusia y Bielorrusia con sus banderas nacionales

Más de 600 atletas y 55 naciones toman parte en estos Paralímpicos, entre ellos 10 deportistas rusos y bielorrusos, que recibieron invitaciones y pueden contar con sus símbolos nacionales, una novedad desde la invasión de Ucrania en 2022

Los cuatro miembros de la delegación rusa que participaron en el desfile de la ceremonia fueron abucheados por un sector del público, en una ceremonia boicoteada por siete países europeos: ucrania, República Checa, Polonia, Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania