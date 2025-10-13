El presidente libanés afirma que es "necesario negociar" con Israel

El presidente libanés, Joseph Aoun, estimó este lunes que es "necesario negociar con Israel" para resolver los problemas entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra.

"El Estado libanés ya ha negociado con Israel bajo el patrocinio de Estados Unidos y la ONU, lo cual condujo a la demarcación de la frontera marítima (...) ¿Qué impide que eso vuelva a ocurrir para resolver los problemas pendientes?", declaró. "Es necesario negociar", enfatizó.

Bajo la presión de Estados Unidos e Israel, el gobierno libanés está tratando de desarmar a Hezbollah y el ejército elaboró un plan para hacerlo, comenzando por el sur del país. Sin embargo, el movimiento islamista libanés rechazó entregar las armas.

