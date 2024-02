El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este lunes que las elecciones generales del país, programadas para el próximo 2 de junio, supondrán un "referéndum" en el que los mexicanos elegirán entre dos proyectos políticos, en referencia a su propuesta de 20 reformas a la Constitución y que la oposición ya ha rechazado.

"La gente va a decidir, por eso es muy importante la elección próxima, yo le tengo mucha confianza a la gente, al pueblo de México, la verdad es excepcional", ha declarado López Obrador, según recoge el diario mexicano 'Jornada'

"¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Ahí empieza el debate: ¿Quieres que continúe la transformación? 'No, no quiero, porque no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco'. ¿No ven cuántos mensajes se difundieron sobre eso? ¡Millones!", ha añadido el mandatario.

En ese sentido, ha criticado que sus detractores quieren "un presidente obediente al servicio de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos)" y que no son conscientes de la desigualdad social en México.

"Quiero un presidente obediente, al servicio de la DEA, un servidor afanosito de los potentados de México. Quiero a alguien que sea sensato y que no esté diciendo que no hay clases, ¿cómo no? ¡No somos iguales! El que no tiene nada es porque le ha ido mal, tiene mala suerte, no tiene buena fortuna. Además, ¿cómo vamos a ser todos iguales? ¿Cómo es eso de que dice el presidente que no existen las razas? Si yo soy de sangre azul, pertenezco a la moronga azul", ha aseverado.

De la misma forma, ha cargado contra varios políticos de la oposición por "sus vínculos con la DEA" y con gobiernos extranjeros "de la internacional de derecha" para difundir el mensaje de que tiene vínculos con el narcotráfico.

La semana pasada, López Obrador presentó 20 reformas --18 constitucionales y dos legales-- para eliminar una serie de "artículos antipopulares", para "devolver la grandeza" a la Constitución y para protegerla "de los reaccionarios".

Entre las principales reformas destaca una electoral para limitar los gastos de las campaña y de los partidos, o la eliminación de los diputados plurinominales --lo que reduciría la Cámara a 300 diputados de los 500 actuales--, aquellos que son elegidos por los partidos en base a los votos de las últimas elecciones.

Asimismo, también ha incluido una reforma del Poder Judicial para reducir el número de magistrados que la conforman, de once a nueve, los cuales además deberán ser elegidos en las urnas, así como una relacionada con el sistema de pensiones que es 'a priori' la única con el visto bueno de la oposición