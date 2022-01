El presidente mexicano López Obrador da positivo en coronavirus

El presidente de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, ha informado este lunes de que ha dado positivo en coronavirus, por lo que guardar谩 cuarentena y se comunicar谩 de forma virtual hasta recuperarse de la enfermedad.

"Informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los s铆ntomas son leves, permanecer茅 en aislamiento y solo realizar茅 trabajo de oficina y me comunicar茅 de manera virtual hasta salir adelante", ha se帽alado el mandatario en sus redes sociales.

Adem谩s, L贸pez Obrador ha confirmado que, hasta que supere el coronavirus, el secretario de Gobernaci贸n, Ad谩n Augusto L贸pez Hern谩ndez, ser谩 el encargado de representarle en las conferencias de prensa y en otro tipo de actos.

Previamente, el mandatario mexicano hab铆a informado de que, tras despertarse ronco, se realizar铆a una prueba de coronavirus para descartar estar contagiado del virus, pues asegur贸 estar convencido de que era gripe y no COVID-19.

L贸pez Obrador se reuni贸 la semana pasada con la secretaria de Econom铆a, Tatiana Clouthier, quien el viernes anunci贸 que hab铆a dado positivo en coronavirus.

"Est谩 afectando bastante la COVID-19, esta nueva variante. Yo me reun铆 con ella (Clouthier) hace como tres d铆as (...) No tengo s铆ntomas, la verdad es que estoy muy bien, estoy bien y no tengo s铆ntomas", subray贸 entonces el l铆der mexicano.

Esta es la segunda vez que L贸pez Obrador se contagia de coronavirus, pues ya padeci贸 la enfermedad a finales del mes de enero del pasado a帽o. Dos semanas despu茅s, el 8 de febrero, el presidente retom贸 sus funciones, que hab铆an sido desempe帽adas durante su baja por la entonces secretaria de Gobernaci贸n, Olga S谩nchez.

Las autoridades sanitarias de M茅xico han contabilizado m谩s de 4,1 millones de casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, mientras que se superan las 300.000 personas fallecidas a cuenta de la enfermedad.