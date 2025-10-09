El presidente palestino se reúne con activistas israelíes para hablar de paz duradera

El presidente palestino Mahmud Abás se reunió este jueves en Ramala con activistas israelíes para hablar de una paz duradera con los palestinos, tras el acuerdo de cese el fuego anunciado entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

"Celebro el acuerdo firmado hoy, el final de la guerra y la liberación de los rehenes", declaró Abás a decenas de representantes de organizaciones pacíficas israelíes.

"Hace unos meses, [el presidente estadounidense Donald] Trump tenía un plan para expulsar a los palestinos, pero luego lo olvidó", añadió en el palacio presidencial de Ramala, en Cisjordania ocupada.

"Nos quedaremos en nuestra patria y estableceremos un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este", prosiguió.

En la reunión participaron el diputado israelí de origen palestino Ayman Odeh y el vicepresidente de la Autoridad Palestina Hussein Al Sheij. También estaba Iddo Ilam, un activista y objetor de conciencia, que explicó por qué había decidido no servir en el ejército israelí.

"Pedimos un futuro diferente, una paz entre judíos y palestinos", declaró Rula Daoud, codirectora de Standing Together, un movimiento israelí que busca acercar a las comunidades palestina y judía en Israel.

El acuerdo alcanzado en las negociaciones en Egipto prevé, entre otros, la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de la de prisioneros palestinos y un alto el fuego en Gaza.

