El presidente pide una votación "en paz y serenidad" tras presentar su candidatura a las elecciones de octubre

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ha expresado su deseo de que las próximas elecciones presidenciales, previstas para octubre, tengan lugar "en paz y serenidad", después de formalizar su candidatura para un controvertido cuarto mandato al frente del país africano.

"Deseo que estas elecciones tengan lugar en paz y serenidad para la consolidación de nuestra democracia y el futuro de nuestro bello país", ha dicho Ouattara tras presentar su candidatura rodeado de seguidores de su partido, la Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP, por sus siglas en francés).

Así, ha justificado su decisión de volver a presentarse a las urnas y ha explicado que "lo hace en respuesta al llamamiento de su partido y de numerosos marfileños y marfileñas que desean que sigamos juntos en el camino de la paz, la estabilidad y el desarrollo que nuestro país conoce desde hace muchos años", según ha informado el diario 'Fraternité Matin'.

"Mi candidatura se enmarca en este espíritu de responsabilidad y respeto al Estado de derecho", ha manifestado Ouattara, de 83 años, quien ha hecho además un llamamiento a la población para "preservar la paz, mantener la cortesía en el debate y recordar que Costa de Marfil está por encima de cada uno de nosotros".

El principal rival de Ouattara será el expresidente Laurent Gbagbo (2000-2011) que aceptó a principios de marzo la nominación de su formación, el Partido del Pueblo Africano - Costa de Marfil (PPA-CI), quien ha presentado igualmente su candidatura a pesar de que en teoría está inhabilitado para ello tras haber sido condenado hace seis años por un caso de apropiación indebida de fondos públicos.

Pese a que la Constitución establece un límite de dos mandatos presidenciales, Outtara se apoya en la reforma constitucional aprobada en 2016 y argumenta que puso el contador a cero, por lo que se estaría presentando ahora a un segundo mandato, un extremo criticado por parte de la oposición.

El mandatario ya obtuvo un polémico tercer mandato tras obtener más del 94% de los votos en las elecciones celebradas en 2020, un proceso boicoteado por los principales candidatos opositores en rechazo a su decisión de presentarse, que achacó a la repentina muerte del entonces primer ministro y candidato gubernamental, Amadou Gon Coulibaly.