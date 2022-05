El presidente Putin justifica de nuevo la guerra en Ucrania

ZAPORIYIA, Ucrania (AP) — El presidente ruso Vladimir Putin aprovechó el día feriado patriótico más importante de su país para justificar nuevamente su guerra en Ucrania, pero no declaró ni siquiera una victoria limitada ni señaló hacia dónde se dirige el conflicto, mientras sus fuerzas mantienen una ofensiva con pocas señales de progreso.

El mandatario ruso supervisó el lunes un desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, en el que tropas marcharon en formación y se exhibió equipo militar como parte de la celebración del papel de la entonces Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi en 1945.

Pero su muy esperado discurso no ofreció novedades sobre cómo pretende salvar la guerra y, en cambio, se aferró a las acusaciones de que Ucrania representaba una amenaza para Rusia, a pesar de que las fuerzas armadas nucleares de Moscú son muy superiores en número y potencia.

“El peligro aumentaba día a día”, aseguró Putin. “Rusia ha dado una respuesta preventiva a la agresión. Fue una decisión forzada, oportuna y la única correcta”.

Putin no entró en detalles sobre el campo de batalla, sin mencionar los combates potencialmente cruciales por Mariúpol, el vital puerto del sur del territorio ucraniano, y ni siquiera pronunció la palabra “Ucrania”.

Mientras tanto, se produjeron intensos combates terrestres en el este de Ucrania. El puerto estratégico de Odesa en el Mar Negro, en el sur, fue bombardeado nuevamente y las fuerzas rusas intentaron acabar con los defensores ucranianos que hacían su última resistencia en una siderúrgica en Mariúpol.

Putin está enfadado desde hace tiempo por el avance de la OTAN hacia el este rumbo a las exrepúblicas soviéticas y argumentó el lunes que Rusia tenía que invadir Ucrania antes de un choque “inevitable”. Las autoridades ucranianas y sus partidarios occidentales han negado que Kiev o la OTAN representen una amenaza.

Como lo ha hecho todo el tiempo, Putin describió falsamente la lucha como una batalla contra el nazismo, vinculando así la guerra con lo que muchos rusos consideran su mejor momento: el triunfo sobre la Alemania nazi. La Unión Soviética perdió 27 millones de personas en lo que Rusia llama la Gran Guerra Patriótica.

También trató de describir la actual ofensiva por el control de la región de Donbás en el este —el punto de atención de Moscú después de su fallido intento de asaltar la capital, Kiev— como una lucha en las “tierras históricas” de Rusia. Desde hace mucho tiempo ha tratado de negar los 1.000 años de historia de Ucrania.

Sin embargo, el avance en el este ha sido lento y muchos analistas han sugerido que Putin podría usar su discurso para declarar algún tipo de victoria, posiblemente en Mariúpol, para contrarrestar el descontento ante las numerosas bajas de Rusia y los efectos punitivos de las sanciones occidentales en casa.

Otros sugirieron que el presidente ruso podría declarar la lucha como una guerra, no solo como una “operación militar especial” y ordenar una movilización nacional, con un llamado a las reservas, para reponer las mermadas filas para un conflicto prolongado.

Ninguno de los pasos fue anunciado.

Gambrell reportó desde Leópolis, Ucrania. Yesica Fisch en Bajmut, David Keyton en Kiev, Yuras Karmanau en Leópolis, Mstyslav Chernov en Járkiv, Lolita C. Baldor en Washington y periodistas de The Associated Press en todo el mundo contribuyeron para este despacho.