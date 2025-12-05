El presidente ruso Putin y el primer ministro indio Modi celebrarán una cumbre en Delhi

NUEVA DELHI, 5 dic (Reuters) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, mantendrá conversaciones en una cumbre con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi el viernes, con el objetivo de impulsar el comercio con el principal comprador de armas y petróleo ruso, mientras las sanciones occidentales tensionan sus lazos de décadas. Putin está en su primera visita a India en cuatro años en un momento en que Nueva Delhi está participando en conversaciones con Estados Unidos para un acuerdo comercial que reduzca los aranceles punitivos impuestos por el presidente Donald Trump sobre sus bienes debido a las compras de petróleo ruso de India. Moscú ha sido el principal proveedor de armas de India durante décadas y ha dicho que quiere importar más bienes indios en un esfuerzo por aumentar el comercio a 100.000 millones de dólares para 2030, el cual hasta ahora ha estado sesgado a su favor debido a las importaciones de energía de Nueva Delhi.

Desde que los países europeos redujeron su dependencia de la energía rusa después de que Rusia invadiera Ucrania hace casi cuatro años, India ha aumentado sus compras de crudo ruso con descuento.

"India se enfrenta a un dilema: al tomar medidas para fortalecer los lazos con Moscú o Washington, Nueva Delhi se arriesga a hacer retroceder los lazos con el otro", escribió esta semana Michael Kugelman, miembro del grupo de expertos Atlantic Council de Washington, en la revista Foreign Policy.

Se espera que Modi y Putin hablen también de otros temas, como el trabajo y la energía nuclear civil, y que ambas partes anuncien nuevos acuerdos para demostrar la solidez de sus relaciones.

ABRAZOS Y APRETONES DE MANOS

El líder indio recibió a Putin con un abrazo y un apretón de manos a su paso por la alfombra roja tras llegar el jueves a un aeropuerto cercano a Nueva Delhi para la visita de dos días. Posteriormente, Modi ofreció al presidente ruso una cena privada en su residencia.

Una delegación empresarial y gubernamental ha acompañado a Putin durante la visita, incluido su ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, que mantuvo conversaciones con su par indio, Rajnath Singh, el jueves.

Beloúsov "dijo que la industria de defensa rusa está dispuesta a apoyar a India para que sea autosuficiente en el campo de la producción de defensa", dijo el ministerio de Defensa indio tras las conversaciones.

Putin llegó a India un día después de mantener conversaciones con los principales enviados de Trump sobre un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, pero no llegaron a un compromiso. India se ha resistido a condenar a Rusia por la guerra y ha hecho un llamamiento a la paz a través del diálogo y la diplomacia, al tiempo que ha afirmado que sus lazos con Moscú estaban siendo injustamente atacados por países occidentales que siguen haciendo negocios con Moscú cuando les interesa. (Información de Shivam Patel; edición de Peter Graff; editado en español por Patrycja Dobrowolska)