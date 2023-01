El presidente serbio afirma que Europa está 'de facto' en guerra

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha afirmado este lunes que Europa está 'de facto' en guerra y que la invasión rusa de Ucrania ha perjudicado a Belgrado, ya que se encuentra en el radar de todos los países porque no han impuesto sanciones contra Rusia.

"Las circunstancias geopolíticas han cambiado. Hay un gran nerviosismo. Europa está de facto en guerra. No hay tolerancia en ningún sentido (...). Los Balcanes Occidentales son su patio trasero", ha afirmado, según ha recogido el diario 'Politika'.

Vucic ha asegurado así que la guerra de Ucrania ha traído "grandes desgracias" a Serbia "en todos los sentidos", ya que Occidente "tiene su propia agenda, que es la derrota de Rusia, y limpiará todo lo que se interponga en ese camino".

"Hay una obligación implícita de no oponerse a la entrada de Kosovo en la ONU, no formalmente sino 'de facto', un nuevo marco de negociación para Serbia. No hay progreso para nosotros en Europa si no cooperamos", ha aclarado, según ha recogido RTS.

En este sentido, Vucic ha afirmado que Serbia debe aceptar el plan franco-alemán. "Si no lo acepta, se enfrentará a la interrupción del proceso de la integración europea, la retirada de las inversiones y otras medidas integrales en el sentido económico y político que causarán un gran daño", ha alegado.

"Queremos mostrar un enfoque constructivo en cada lugar (de negociaciones). Ambas partes tienen que hacer concesiones, lo entendemos, pero el problema es cuando ves que un lado pueden hacer lo que quieran y ser recompensados por ello", ha argumentado.

Europa Press