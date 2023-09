El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha afirmado este domingo que una investigación judicial no ha encontrado pruebas que respalden las acusaciones de que su Gobierno haya suministrado armas a Rusia en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

Ramaphosa, que ha informado de que el informe completo no se publicará porque hay pruebas clasificadas, ha remarcado que "no se emitió ningún permiso para la exportación de armas y no se exportaron armas" y ha remarcado que quienes hicieron las acusaciones no han presentado pruebas.

"Al decidir no publicar el informe (completo), he tenido en cuenta las leyes que exigen la apertura y transparencia, y exigen que cierta información que pueda ser perjudicial para la defensa y la seguridad de la República se mantenga clasificada y confidencial", ha declarado el mandatario, que ha matizado que presentará un resumen ejecutivo este lunes.

En este sentido, ha indicado que "revelar los detalles del equipo descargado comprometería operaciones militares importantes y pondría en riesgo la vida" de los militares, por lo que, "bajo estas circunstancias" la "necesidad de confidencialidad es necesaria y justificada".

"Las acusaciones formuladas contra nuestro país tuvieron un efecto muy dañino para nuestra divisa, economía y nuestra posición en el mundo, y empañaron nuestra imagen", ha sostenido Ramaphosa.

El embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, Reuben Brigety, dijo anteriormente que "apostó su vida" a que se cargaron armas sudafricanas en un barco ruso, momento en el que el Gobierno sudafricano convocó al diplomático para trasladarle personalmente su malestar.