El presidente surcoreano pide que se investiguen los vínculos entre políticos y un grupo religioso

SEÚL, 10 dic (Reuters) -

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha pedido que se investiguen los presuntos vínculos ilegales entre políticos y un grupo religioso, informó el miércoles la oficina de Lee.

La orden de Lee debe aplicarse "sin importar si (un político es del) partido gobernante o de la oposición, si ostenta un cargo alto o bajo", dijo la oficina presidencial en un comunicado.

El comunicado no especificaba el grupo religioso.

Durante una reunión del gabinete retransmitida en directo el martes, Lee dijo que había ordenado a sus ministros que estudiaran formas de "disolver grupos religiosos que se entrometen en política y hacen cosas extrañas con fondos ilegales", y preguntó en qué se diferenciaba el proceso de Corea del Sur para disolver un grupo religioso del sistema japonés.

El portavoz de Lee dijo también el martes que el presidente no había señalado a ningún grupo religioso en particular.

Algunos políticos han dicho, sin embargo, que los comentarios de Lee parecían ir dirigidos a la Iglesia de la Unificación, cuya líder, Han Hak-ja, está siendo juzgada por haber sobornado a la ex primera dama Kim Keon-hee a cambio de favores políticos.

El caso forma parte de una serie de investigaciones llevadas a cabo por fiscales especiales sobre el expresidente Yoon Suk-yeol y su esposa Kim tras la orden de ley marcial dictada por Yoon en diciembre de 2024.

Han ha negado cualquier delito.

Un exdirigente de la Iglesia de la Unificación dijo a un fiscal especial que los parlamentarios del partido gobernante de Lee también recibieron fondos de la Iglesia de la Unificación, según han informado medios de comunicación surcoreanos.

Se ha pedido a la policía que investigue cualquier contacto entre miembros del partido gobernante y la Iglesia de la Unificación, informó el martes la agencia de noticias Yonhap.

Un portavoz de la Iglesia de la Unificación no hizo comentarios inmediatos el miércoles.

En Japón, un tribunal de distrito de Tokio ordenó la disolución de la Iglesia de la Unificación en marzo. Desde entonces, el caso ha sido recurrido.

