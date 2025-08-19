El presidente surcoreano se reúne con empresarios para hablar de la cumbre con Trump

SEÚL, 19 ago (Reuters) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se reunió el martes con los líderes de algunos de los mayores conglomerados del país que acompañarán al mandatario a Washington para su cumbre de la próxima semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la oficina de Lee.

Lee y Trump celebrarán su primera cumbre el 25 de agosto para discutir el fortalecimiento de la alianza de los países y la asociación de seguridad económica, lo que incluye el avance de una asociación en el sector manufacturero sobre la base de un acuerdo arancelario alcanzado el mes pasado, dijo la oficina de Lee anteriormente.

Trump dijo el mes pasado que Estados Unidos aplicaría un arancel del 15% a las importaciones surcoreanas como parte de un acuerdo para evitar gravámenes aún mayores, mientras que Seúl invertiría US$350.000 millones en su país.

Sin embargo, sigue habiendo incertidumbres, puesto que no hubo un acuerdo por escrito, incluso sobre cómo podría funcionar el fondo en la práctica y si se incluyen los costes de defensa, dado que Trump lleva tiempo pidiendo que Seúl pague más por la presencia de efectivos estadounidenses.

Los empresarios que se reunieron con Lee el martes representan a industrias consideradas clave en las negociaciones para avanzar en los lazos de fabricación con Estados Unidos, procedentes de sectores como los chips, la construcción naval, la automoción, la defensa, la industria farmacéutica y la energía.

El presidente de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, el presidente de SK Group, Chey Tae-won, el presidente de LG Group, Koo Kwang-mo, y ejecutivos de empresas como Hyundai Motor Group, Hanwha Group y otras tenían previsto asistir a la reunión previa al viaje a Washington.

Se espera que Lee agradezca a los empresarios su ayuda para alcanzar el acuerdo arancelario con Estados Unidos y solicite su ayuda continua en las negociaciones detalladas en torno a la cumbre, informó la agencia de noticias Yonhap. (Información de Joyce Lee; edición de Ed Davies; edición en español de Paula Villalba)