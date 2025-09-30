El presidente turco Erdogan aplaude los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra de Gaza

ANKARA, 30 sep (Reuters) -

El presidente turco, Tayyip Erdogan, elogió el martes los "esfuerzos y el liderazgo" de Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, después de que el mandatario estadounidense consiguiera el apoyo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a una propuesta de paz auspiciada por Estados Unidos.

Tras las conversaciones entre Trump y Netanyahu en Washington, la Casa Blanca dio a conocer un plan de 20 puntos que contemplaría un alto el fuego inmediato, un intercambio de rehenes en poder de Hamás por prisioneros palestinos en poder de Israel, una retirada escalonada israelí de Gaza, el desarme de Hamás y un gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.

No está claro si Hamás aceptará.

"Elogio los esfuerzos y el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener el derramamiento de sangre en Gaza y lograr un alto el fuego", dijo Erdogan, que la semana pasada se reunió con Trump en la Casa Blanca por primera vez en seis años.

Turquía seguirá contribuyendo al proceso "con vistas a establecer una paz justa y duradera aceptable para todas las partes", añadió en X.

Turquía ha sido uno de los países que más ha criticado los dos años de israelí en Gaza, que califica de "genocidio". Ha interrumpido todo comercio con Israel, ha instado a la acción internacional contra Netanyahu y su gobierno, y ha pedido reiteradamente una solución de dos Estados.

Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores turco dijo a última hora del lunes que el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, habló sobre la propuesta de Trump con sus homólogos de Arabia Saudí, Qatar y Jordania en una llamada telefónica.

(Información de Tuvan Gumrukcu; edición de Kate Mayberry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)