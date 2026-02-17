El presidente turco Erdogan de visita en Addis Abeba

La visita se produce después de la cancelación de la prevista visita de Erdogan a los Emiratos Árabes Unidos, atribuida por el propio primer ministro turco a las precarias condiciones de salud del presidente emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Según reportó la agencia nacional etíope ENA, Erdogan será recibido por el primer ministro Abiy Ahmed.

El viaje señala la creciente importancia de la cooperación entre dos países cuyas ambiciones comunes están cada vez más entrelazadas en los ámbitos del comercio, la seguridad y la influencia continental.

Erdogan, el año pasado, actuó como mediador en las altas tensiones entre Etiopía y Somalia, surgidas tras el reconocimiento por parte de Addis Abeba del autoproclamado Estado independiente de Somalilandia. (ANSA).