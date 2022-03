El Presidente y Director Ejecutivo de FedEx Express, Donald F. Colleran, Se Jubilará el 31 de Diciembre de 2022

MEMPHIS, Tennessee--(BUSINESS WIRE)--mar. 10, 2022--

Fedex corp. (nyse: fdx) anunció hoy que donald f. colleran, presidente y director ejecutivo de fedex express, se jubilará a partir del 31 de diciembre de 2022, luego de una distinguida carrera de casi 40 años en fedex. richard w. smith, presidente regional de las américas y vicepresidente ejecutivo de soporte global, sucederá a colleran como presidente y director ejecutivo de fedex express.

Colleran ha desempeñado varios roles clave de liderazgo en FedEx desde que se unió proveniente de Flying Tigers adquirida por FedEx en 1989. En 1992, se mudó a Tokio y comenzó una carrera global de 12 años en gestión de operaciones y ventas internacionales que lo llevó de Tokio pasando por Hong Kong a Toronto, donde se desempeñó como presidente de FedEx Express Canadá. Colleran, uno de los pioneros de nuestro negocio internacional, ayudó a sentar las bases para el crecimiento significativo en ese sector de la cartera de FedEx. Luego se desempeñó como vicepresidente sénior de Ventas Internacionales antes de ser nombrado vicepresidente ejecutivo y director de Ventas de FedEx Corp. en 2017. Asumió su cargo actual como presidente y director ejecutivo de FedEx Express en 2019.

“Desde el lanzamiento de nuevas capacidades para nuestros clientes hasta la dirección de nuestro equipo global de FedEx Express durante algunos de los momentos más difíciles, incluida la pandemia de la COVID-19, Don ha sido fundamental en la creación y ejecución de nuestra notable estrategia de crecimiento global”, señaló Raj Subramaniam, presidente y director de Operaciones de FedEx Corp. “A lo largo de su carrera, ha demostrado un compromiso inquebrantable con nuestros clientes y miembros de nuestro equipo. Siento un profundo respeto por Don y la profunda diferencia que ha marcado durante su mandato en FedEx, especialmente como un firme defensor de nuestra cultura de renombre mundial. Además de sus impresionantes resultados comerciales durante varias décadas, Don deja un legado de tutoría y de creación de un increíble equipo de líderes que están preparados para llevar el negocio Express al siguiente nivel. Le deseamos lo mejor en su jubilación después de su larga y distinguida carrera”.

Richard W. Smith se convertirá en presidente y director ejecutivo electo de FedEx Express el 1 de abril de 2022 y asumirá todas sus funciones el 1 de septiembre de 2022. Colleran permanecerá en FedEx Express como asesor ejecutivo del director ejecutivo hasta fines de diciembre para ayudar a garantizar una transición fluida de responsabilidades.

Smith se unió a FedEx en 2005. Anteriormente se desempeñó como presidente y director ejecutivo de FedEx Logistics y en una serie de puestos de liderazgo en ciencias de la vida, atención médica y soluciones para clientes, incluido el cargo de vicepresidente de Servicios Comerciales Globales y director general de Ciencias de la Vida y Servicios Especializados.

“Richard tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio y ha desempeñado un papel fundamental en muchas de nuestras iniciativas más importantes, incluida nuestra estrategia de vehículos eléctricos y nuestros esfuerzos de distribución de vacunas que salvan vidas para combatir la pandemia de la COVID-19”, indicó Subramaniam. “Con el excelente equipo de gestión ejecutiva que tenemos para ejecutar nuestra estrategia, incluidos líderes como Richard, confío en el futuro de FedEx”.

