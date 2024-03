El Préstamo Federal para Viviendas Banco de Dallas y Banco Wells Fargo otorgó $850K para Renovación de los apartamentos Río Manor

DEL RIO, Texas--(BUSINESS WIRE)--mar. 28, 2024--

Servicios Comunitarios de Casas Prospera ha sido otorgado la cantidad de $850,000 para el Proyecto de Vivienda Asequible, (Affordable Housing Program [AHP]) concedido a través de Préstamo Federal para Viviendas Banco de Dallas, (FHLB Dallas) a través de su socio Wells Fargo para ayudar a financiar la renovación de los apartamentos Del Río Manor, una comunidad de unidades de 60 apartamentos multifamiliares en Del Río, Texas.

La semana pasada se celebró una ceremonia de proyecto de innovación. Doce unidades y múltiples renovaciones serán agregadas. El complejo está designado para que sean viviendas accesibles, con rentas basadas en la habilidad del inquilino para pagar como lo exigen las regulaciones de HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano). Los fondos son parte de una subvención de $28.4 millones en Préstamos de AHP proporcionado por FHLB Dallas al través de los miembros de instituciones financieras en 2023.

“Nuestra misión es proveer a las familias un futuro más brillante con calidad y accesibilidad de vivienda,” expresó Jacque Woodring, director ejecutivo del banco de Dallas y ejecutivo oficial en Prospera. “Esta extensiva renovación dará a las familias un lugar del que podran sentirse orgullosos de llamarle hogar.”

Muchas comodidades serán agregadas tales como un Centro Comunitario, un Centro de Negocios equipado con computadoras y Wi-Fi, una piscina para nadar, áreas modernas de vivienda con ventiladores de techo, aire y calefacción central, lavandería dentro del complejo, área de comer al aíre libre y aparcamiento en superficie.

Los fondos de AHP ayudan a los miembros del FHLB Dallas a financiar la compra, construcción y renovación de apartamentos habitados por el dueño, rentados u hogar temporal y hogares para individuos indigentes. Los fondos deben ser usados para familias cuyos ingresos son bajo el 80 % de promedio de salarios en el área.

“Chelsea Investment Corporation es un líder de la industria proveedora de las tan necesitadas viviendas accesibles para personas mayores en Río Rancho,” expresó Christian von Merkatz, director de la Comunidad de Préstamos e Inversiones en Wells Fargo. “Wells Fargo se siente orgulloso y honrado de ser el prestamista de construcción en éste impactante proyecto.”

En 2023, FHLB Dallas concedió $24.8 millones en AHP a 43 proyectos de viviendas accesibles. La subvención ayudará a crear 2,677 unidades de viviendas nuevas o rehabilitadas. En 2024, $79.4 millones han sido asignados para el AHP General Fund. Aprende más sobre Préstamo Federal Asequibles para Viviendas en Dallas.

“Aumento del costo de la vivienda y tasas de interés ha hecho inalcanzable ser propietario de vivienda para un mayor porcentaje de la población,” expresó Greg Hettrick, vicepresidente senior y director de Community Investment en FHLB Dallas. “Es genial ver que los fondos de AHP, (Vivienda Asequible) sean usados para renovaciones que ayudarán a los residentes Del Río vivir de forma asequible y cómodamente.”

