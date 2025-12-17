El presunto autor del tiroteo de Sídney es acusado de 15 asesinatos

Por Scott Murdoch y Alasdair Pal

SÍDNEY, 17 dic (Reuters) -

Un hombre que presuntamente abrió fuego contra una celebración judía de Jánuca en la famosa playa Bondi de Sídney ha sido acusado de 59 delitos, entre ellos asesinato y terrorismo, informó el miércoles la policía.

Los presuntos autores, padre e hijo, abrieron fuego el domingo en la celebración en la famosa playa de Bondi, en Sídney, matando a 15 personas en un ataque que conmocionó e intensificó el temor al aumento del antisemitismo y el extremismo violento.

Los funerales de las víctimas judías del comenzaron el miércoles, en medio de indignación por la forma en que los, uno de los cuales fue investigado brevemente por vínculos extremistas, tuvieron acceso a potentes armas de fuego.

Sajid Akram, de 50 años, fue abatido por la policía en el lugar de los hechos, mientras que su hijo Naveed Akram, de 24 años, salió del coma el martes por la tarde tras recibir también disparos de la policía.

La Policía de Nueva Gales del Sur informó el miércoles de que un hombre había sido acusado de 59 delitos, entre ellos 15 de asesinato, 40 de lesiones con intento de asesinato, así como un delito de terrorismo y otros cargos.

"La policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en una conducta que causó la muerte, lesiones graves y puso en peligro la vida para promover una causa religiosa y causar temor en la comunidad", dijo en un comunicado.

"Los primeros indicios apuntan a un ataque terrorista inspirado por Estado Islámico, una organización terrorista listada en Australia.

En un escrito presentado ante el tribunal el miércoles se nombraba a Naveed Akram, que permanece ingresado en un hospital de Sídney bajo fuerte vigilancia policial, como el hombre acusado.

Comparecerá por videoconferencia ante un tribunal local el lunes por la mañana. El padre y el hijo habían viajado al sur de Filipinas, una región asolada desde hace tiempo por la militancia islamista, semanas antes del tiroteo que, según la policía australiana, parecía inspirado por Estado Islámico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un evento de Jánuca en la Casa Blanca a última hora del martes que estaba pensando en las víctimas del "horrible y antisemita ataque terrorista".

"Nos unimos en el luto por todos aquellos que fueron asesinados, y estamos rezando por la rápida recuperación de los heridos", dijo.

EL GOBIERNO DEL ESTADO APROBARÁ REFORMAS EN MATERIA DE ARMAS

El líder del estado australiano de Nueva Gales del Sur dijo el miércoles que convocará al Parlamento la próxima semana para aprobar amplias reformas de las leyes sobre armas y protestas, días después del tiroteo masivo más mortífero del país en tres décadas.

Chris Minns, primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, donde se produjo el, dijo en rueda de prensa que el Parlamento volverá el 22 de diciembre para estudiar reformas "urgentes", entre ellas limitar el número de armas de fuego permitidas a una misma persona y dificultar el acceso a determinados tipos de escopetas.

El gobierno estatal también estudiará reformas que dificulten la celebración de grandes protestas callejeras tras sucesos terroristas, con el fin de evitar nuevas tensiones.

"Tenemos ante nosotros una tarea monumental. Es enorme", dijo.

"Es una gran responsabilidad unir a la comunidad. Creo que necesitamos un verano de calma y unión, no de división.

(Información de Scott Murdoch, Alasdair Pal y Renju Jose en Sídney; información adicional de Christine Chen y Jeff Mason; edición de Howard Goller, Lincoln Feast y Saad Sayeed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)