El presupuesto de Chile para 2026 prevé más crecimiento y convergencia más rápida de la inflación

Santiago, 1 oct (Reuters) - El presupuesto de Chile para 2026 prevé un mayor crecimiento económico y que la inflación converja a su objetivo antes de lo previsto, dijo el miércoles el ministro de Hacienda del país, Nicolás Grau.

En una presentación ante el Congreso, Grau afirmó que el presupuesto esperaba un aumento del 2,5% del Producto Interno Bruto, más que la estimación del Gobierno de julio del 2,3%.

"Y tal vez la única particularidad de este año es que la visión del Ejecutivo de que se va a crecer en torno al 2,5% es una visión que se empezó a compartir por el mercado", dijo.

También se espera que la inflación alcance su objetivo del 3% en el primer semestre del próximo año, dijo Grau. El Banco Central de Chile pronosticó en septiembre que la inflación convergería a su objetivo en el tercer trimestre de 2026.

El presidente Gabriel Boric dijo el martes que el Gobierno de Chile propone un aumento anual del 1,7% en el presupuesto del próximo año, con especial atención a impulsar el gasto en el sector salud. (Reporte de Fabian Cambero, Redacción de Daina Beth Solomon; edición en español de Javier López de Lérida)