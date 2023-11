El anestesista Raúl Incertis subraya que no ha visto nada comparable a la situación en la Franja durante su trabajo en MSF

MADRID, 6 Nov. 2023 (Europa Press) -

Raúl Incertis, el anestesista español de Médicos Sin Fronteras (MSF) evacuado la semana pasada de la Franja de Gaza tras cerca de tres semanas atrapado en el enclave palestino en plena ofensiva militar de Israel, ha tildado la situación de "atropello constante" y ha alertado del impacto del conflicto sobre la infancia palestina, incluida su salud mental una vez concluyan las hostilidades.

Así, ha relatado durante un encuentro informativo con medios que llegó a Gaza el 1 de octubre para "una misión relativamente sencilla, dentro de lo que es el trabajo de MSF, que consistía en cirugía programada de ortopedia y cirugía reconstructiva" en el Hospital Al Auda, en el norte de la Franja de Gaza.

Incertis ha explicado que iba a participar en cirugías "para arreglar las piernas de muchachos y hombres gazatíes que acudían al muro a tirar piedras al otro lado y los soldados respondían disparándoles, particularmente a los tobillos, con balas especiales para generar el mayor tipo de destrozo".

En el encuentro ha participado Raúl Incertis, un anestesista español recientemente evacuado de la Franja a través del paso fronterizo de Rafá junto a otros 21 trabajadores internacionales de MSF, a la espera de una rotación de personal para la entrada en Gaza de personal "más especializado en este tipo de operaciones".

"Estuve yendo dos días al hospital y el viernes era un día libre y me di un paseo por la playa. El sábado empezó todo y desde ahí hasta que salimos fue un atropello constante, no sabría explicarlo de otra manera", ha relatado, antes de agregar que se trasladó al sur "siguiendo dictados del Ejército de Israel" hasta su salida a través de la frontera con Egipto.

"Desde ahí (el estallido del conflicto) hasta que salimos, pues un atropello constante, no sabría explicarlo de otra manera", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que "se interrumpió completamente el trabajo de los expatriados". "No completamente, porque llevábamos material médico hasta que se acabó", ha reseñado.

"Afortunadamente, con mucha suerte y mucho trabajo, pues conseguimos salir", ha manifestado, al tiempo que ha hecho "mención especial" al vicecónsul español, Ignacio Taboada, del que ha dicho que ha estado "súper cerca" de él y su familia. Por su parte, el coordinador general de MSF para los Territorios Palestinos Ocupados, David Cantero, ha explicado que las autoridades españolas "han estado siempre muy preocupadas por el estado de Raúl" y "han presionado por todos los medios" para lograr su salida de la Franja.

"Han estado siempre muy preocupados y por lo menos en contacto directo conmigo y me consta que también con Raúl", ha dicho, antes de especificar que la evacuación fue llevada a cabo por la ONG, encargada de "sacar al personal y llevar a un lugar seguro" a sus trabajadores "en este tipo de evacuaciones".

Traslado al sur de la franja

De esta forma, Incertis ha explicado que se trasladó al sur del enclave junto a "muchos" trabajadores de MSF que viajaron hacia esta zona del territorio "con sus familias". "Muchos acabaron en campos de desplazados", ha señalado, antes de detallar que "no pocos se quedaron en Ciudad de Gaza cuidando de sus familias, ya que había muchos compañeros que no podían ir al sur porque tenían familiares impedidos a su cargo o personas mayores".

En este sentido, ha resaltado que "varios compañeros perdieron la casa y a muchos familiares" a causa de los bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel y que otros que siguen en sus puestos de trabajo hacen turnos muy largos, pasando incluso cinco o siete días sin poder salir del hospital en el que se encuentren.

Incertis ha detallado además el sistema de aviso a los civiles sobre los bombardeos que va a llevar a cabo Israel, que "normalmente" es por vía de SMS, por lo que "es difícil que le llegue a quien no tiene móvil". Así, ha dicho que "lo más habitual" es que llegue una notificación dando un plazo de cinco minutos para la evacuación, tras lo que el edificio es bombardeado, si bien puede ser que no haya ataque, "lo que entra dentro del terror psicológico", o que se ataque un edificio cercano al que se hayan desplazado estos civiles.

Asimismo, ha incidido en que "en absoluto" han parado los bombardeos contra el sur de Gaza, descrito como Israel como una 'zona segura' a la que debe evacuar la población, al tiempo que ha confirmado que estuvo "en un centro desmilitarizado" hasta su evacuación del enclave palestino.

Preocupación especial sobre la situación de la infancia

Incertis ha destacado que "lo que más le preocupa" es la situación de los niños y "este desperdicio de vidas humanas, que en el caso de las edades tempranas de la vida es mucho más importante". "Lo que está sucediendo ahora es el evento más importante de la historia palestina desde la 'Nakba' en 1948", ha dicho.

"Esto tiene todos los visos de superar la 'Nakba' y ya la ha superado en varias cifras. Me preocupa el trauma psicológico que va a quedar después de esto", ha especificado, al tiempo que ha recordado que "una persona que ha nacido en el año 2000 se ha comido seis o siete escaladas y ya estaban traumatizados, diagnosticados".

"No es una forma de hablar", ha sostenido. "Había clínicas para tratar el trauma mental de los niños. Me preocupa la salud inmediata de los niños y la salud mental posterior de los niños", ha argumentado, antes de indicar que "sin duda tiene el deseo" de volver a Gaza, una vez haya podido descansar y la situación "esté un poco más tranquila".

Por otra parte, ha incidido en que no ha visto nada comparable a la situación en Gaza durante su trabajo en MSF, ni siquiera en la "crisis humanitaria espectacular" en Yemen, donde hay una guerra "tremendamente olvidada". Así, ha destacado que sus compañeros palestinos en Gaza le dijeron que "era fundamental contar lo que están sufriendo".

"Desde aquí, claro, con tantas cifras, uno puede llegar a perderse un poco. Además , te dicen que han muerto 3.000 niños y después que el Rayo Vallecano ha perdido contra el Real Madrid, por ejemplo. Me gustaría que la población o los medios se imaginen a un adulto que tiene un niño de cuatro años a sus pies y le empieza a pegar una paliza sin parar hasta que lo revienta a golpes y lo mata. Quizá esa imagen personal de una persona adulta matando a un niño es mucho más real y representativa que 3.000, 3.500, 4.000 niños muertos al lado de noticias totalmente inconexas", ha explicado.

"A mí me siguen preocupando mucho los niños y no puedo decir nada más", ha relatado Incertis, quien ha pedido además que se informe sobre "lo que está pasando cada día en esta guerra, pero que tampoco se olviden de las otras guerras que no están de moda, que son varias".

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo lunes a más de 10.000 los muertos --entre ellos más de 4.100 niños-- a causa de la ofensiva israelí tras los ataques del grupo islamista, que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados--. Por otra parte, más de 140 palestinos han muerto por disparos de las fuerzas israelíes y en ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, según la Autoridad Palestina.