El primer gol de Bellingham en la campaña mantiene al Real Madrid perfecto en la Champions

MADRID (AP) — Jude Bellingham puso fin a su sequía goleadora de esta temporada con un tanto en la segunda mitad para darle el miércoles al Real Madrid una victoria por 1-0 sobre la Juventus, manteniendo al gigante español con una cosecha perfecta en la Liga de Campeones.

Bellingham sacudió la red a los 57 minutos en el estadio Santiago Bernabéu para asegurar la tercera victoria del Madrid en tres partidos de la fase de liga de la competición europea.

El inglés se perdió el inicio de la temporada tras someterse a una cirugía de hombro en el verano. No jugó sino hasta entrar desde el banquillo en un partido de La Liga española contra el Espanyol en septiembre. Hizo apenas su séptima aparición de la temporada el miércoles.

“Jude ha hecho un partido muy completo. Me gustó mucho su actuación, ha encontrado situaciones en el área y me alegro por él”, destacó el entrenador del Madrid, Xabi Alonso.

Bellingham no había marcado desde la Copa Mundial de Clubes en junio. Puso fin a la sequía con un disparo a corta distancia tras recoger el rebote a raíz de una atajada del portero de la Juventus, Michele Di Gregorio, ante un disparo dentro del área por parte del delantero brasileño del Madrid, Vinícius Júnior.

“Está empezando a jugar a su mejor nivel de nuevo. Hizo un gran partido”, comentó el arquero del Madrid, Thibaut Courtois.

Courtois, quien jugó su partido número 300 con el Madrid, realizó un par de paradas difíciles para mantener en cero de los anfitriones, incluyendo una situación de uno contra uno al inicio de la segunda mitad.

El centrocampista Arda Güler controló el juego para el Madrid en el mediocampo y fue elegido el hombre del partido. Los anfitriones realizaron 27 intentos totales a puerta contra 12 de la Juventus, que sigue sin ganar en la fase de liga.

El defensor del Madrid, Raúl Asencio, salió con una aparente lesión muscular al final de la segunda mitad.

El Madrid recibe al Barcelona en el clásico de La Liga española el domingo.

