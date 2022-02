El primer iPad con puerto Lightning, en la nueva lista de dispositivos obsoletos de Apple

La compañía tecnológica Apple ha actualizado su lista de dispositivos obsoletos, en la que se incluyen aquellos que dejó de distribuir hace siete años, y donde se ha incluido la primera tableta con conector Lightning que puso a la venta.

El fabricante estadounidense cuenta con un apartado en la página de soporte en el que incluye aquellos dispositivos considerados antiguos o 'vintage', que son aquellos que dejó de distribuir hace más de cinco años y menos de siete, y aquellos que son obsoletos.

Entre estos últimos se encuentra el iPad de cuarta generación, es decir, la primera tableta que Apple sacó a la venta con puerto Lightning, lanzada en 2012, que incluía un chip A6X como novedades respecto a la serie anterior.

De este modo, la compañía dirigida por Tim Cook ha confirmado la información adelantada hace unos meses, cuando MacRumors indicó que había añadido la tableta que incorporó este tipo de conector, visto por primera vez en el iPhone 5, a su lista de productos obsoletos.

A diferencia del anterior conector de Apple, que disponía de 30 pines de conexión y estaba presente en todos los iPhone, iPad y iPod, Lightning presenta 8 pines y un tamaño menor. Además, tiene la misma estructura en ambos lados para conectarlo sin ningún problema a los dispositivos.

Que un producto pase a formar parte del apartado de dispositivos obsoletos indica que el fabricante ha descontinuado todos los servicios de 'hardware', de modo que los proveedores de servicios técnicos no pueden solicitar piezas para estos equipos (a excepción de los Mac, cuya garantía se amplía solo para la batería).

Junto con la actualización de productos obsoletos, el fabricante también se ha renovado el apartado de dispositivos considerados antiguos o 'vintage'.

En este último ahora figura el iPhone 6 Plus, que se lanzó por primera vez en 2014 junto con el iPhone y Apple descontinuó con el lanzamiento de iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Sin embargo, iPhone 6 se mantuvo en el mercado durante más tiempo, motivo por el que no aparece en este listado.

Al contrario que iPhone 6 Plus, iPhone 6 fue relanzado en 2017 como un dispositivo de gama media y se comercializó hasta septiembre de 2018.

La principal diferencia de estos iPhone con respecto a los anteriores es que fueron los primeros en ofrecer soporte para las comunicaciones de campo cercano (NFC), que se utiliza generalmente para la aplicación de pago Apple Pay.

Con este modelo la compañía también probó un nuevo aspecto diferencial entre los dispositivos, su tamaño, ya que el iPhone 6 Plus tenía un tamaño mayor al del iPhone 6.

Sin embargo, el iPhone 6 dejó de recibir nuevas actualizaciones principales del sistema operativo iOS desde septiembre de 2019, con la llegada de iOS 13, una actualización de 'software' gratuita para iPhone 6s y posteriores.