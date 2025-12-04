El primer libro completo del papa León XIV en EE. UU., "La paz sea contigo", se publicará en febrero

NUEVA YORK (AP) — El primer libro completo del papa León XIV que se publicará en Estados Unidos saldrá el próximo año.

HarperOne anunció el miércoles que había adquirido los derechos mundiales de "¡La paz sea contigo! Mis palabras a la Iglesia y al mundo", programado para su lanzamiento el 26 de febrero.

"¡La paz sea contigo!" incluye sermones y discursos que ha dado desde su elección en mayo. HarperOne, un sello de HarperCollins Publishers, describe el libro como "una visión de paz, unidad y reconciliación en un mundo fracturado".

El título se refiere a las primeras palabras públicas de León como papa, cuando apareció en mayo en el balcón central de la Basílica de San Pedro.

"Me gustaría que este saludo de paz resuene en sus corazones, en sus familias, entre todas las personas, dondequiera que estén, en cada nación y en todo el mundo", expresó. "¡La paz sea contigo!"

HarperOne ha publicado anteriormente obras de los papas Juan Pablo II y Francisco, entre otros.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.