El primer ministro australiano Albanese propone endurecer leyes de armas tras tiroteo en Sídney

SYDNEY (AP) — El primer ministro australiano, Anthony Albanese, propuso el lunes endurecer las leyes nacionales de control de armas después de un tiroteo masivo contra una celebración de Janucá en la playa Bondi de Sydney, y que dejó al menos 15 muertos.

Albanese dijo que propondría nuevas restricciones, como limitar el número de armas que un propietario con licencia puede obtener. Sus propuestas fueron anunciadas después de que las autoridades revelaran que el mayor de los dos pistoleros —quienes eran padre e hijo— había acumulado sus seis armas legalmente.

“El gobierno está preparado para tomar cualquier acción necesaria. Incluido en eso está la necesidad de leyes más estrictas sobre armas”, dijo Albanese a los periodistas.

“Las circunstancias de las personas pueden cambiar. Las personas pueden ser radicalizadas con el tiempo. Las licencias no deberían ser perpetuas”, añadió.

Al menos 38 personas estaban siendo atendidas en hospitales después de la masacre del domingo, cuando los dos tiradores dispararon indiscriminadamente en las festividades en la playa. Entre los muertos se encontraban una niña de 10 años, un rabino y un sobreviviente del Holocausto.

El horror en la playa más popular de Australia fue el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas, principalmente dirigidas a retirar de circulación los rifles de disparo rápido. Albanese calificó la masacre como un acto de terrorismo antisemita que golpeó el corazón de la nación.

Prometió un cambio rápido, planeando el lunes por la tarde presentar sus propuestas de ley de armas en una reunión del gabinete nacional que incluye a líderes estatales. Algunas de las medidas también requerirían legislación estatal.

“Algunas leyes son del Commonwealth y otras son implementadas por los estados", dijo el líder australiano. “Lo que queremos hacer es asegurarnos de que todos estemos completamente en la misma página”.

Las leyes de armas de Australia fueron revisadas después de una masacre en 1996 en la ciudad de Port Arthur, Tasmania, donde un solo tirador mató a 35 personas.

Líderes judíos critican medidas contra el antisemitismo

Mientras tanto, la masacre provocó preguntas sobre si Albanese y su gobierno habían hecho lo suficiente para frenar el creciente antisemitismo. Líderes judíos y sobrevivientes de la masacre expresaron miedo y furia al cuestionar por qué los hombres no habían sido detectados antes de abrir fuego.

“Ha habido una gran inacción”, dijo Lawrence Stand, un hombre de Sydney que corrió a una celebración de Bar Mitzvá en Bondi cuando estalló la violencia para buscar a su hija de 12 años. “Pero la gente fue advertida sobre esto. (...) Y aún así no se ha hecho lo suficiente por parte de nuestro gobierno”.

“Creo que el gobierno federal ha cometido varios errores en cuanto al antisemitismo”, dijo Alex Ryvchin, portavoz del Consejo Ejecutivo de Judíos de Australia, a los periodistas reunidos el lunes cerca del lugar de la masacre. “Creo que cuando ocurre un ataque como el que vimos ayer, el deber primordial y fundamental del gobierno es la protección de sus ciudadanos, por lo que ha habido un inmenso fracaso”.

Hacía falta una investigación, dijo Ryvchin, sobre “cómo se permitió que eso ocurriera”. Esas investigaciones comenzaron a desarrollarse el lunes.

Surgen más detalles sobre los tiradores

Poco se confirmó públicamente sobre los hombres. La policía dijo que eran padre e hijo, pero indicó que no proporcionaría sus nombres.

El padre, de 50 años, que fue abatido a tiros, tenía una licencia de armas que le permitía adquirir legalmente las seis armas de fuego recuperadas de su propiedad y también tenía una membresía en un club de tiro, dijo Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney.

La licencia de armas particular que tenía permitía a un adulto con una “razón genuina” poseer un rifle o escopeta. Las razones aceptadas incluyen tiro al blanco, caza recreativa y control de plagas, pero la autodefensa no es una razón aceptada.

El hombre llegó a Australia en 1998 con una visa de estudiante, dijeron las autoridades, y era residente australiano cuando murió. Las autoridades no confirmaron de qué país había emigrado.

Su hijo de 24 años, nacido en Australia, que fue herido de bala, está siendo tratado en un hospital. Lanyon dijo que el hombre “podría” enfrentar cargos criminales y la policía no divulgaría lo que sabían sobre él para evitar perjudicar un caso de enjuiciamiento en su contra.

Las víctimas incluían niños y ancianos

Ninguna de las víctimas muertas o heridas ha sido identificada oficialmente por las autoridades. Las identidades de los fallecidos, que tenían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años, comenzaron a surgir en los medios el lunes.

Entre ellos estaba el rabino Eli Schlanger, rabino asistente de Chabad de Bondi y organizador del evento familiar de Janucá que fue atacado, según Chabad, un movimiento judío ortodoxo que realiza actividades de divulgación en todo el mundo y patrocina eventos durante las principales festividades judías.

El Ministerio israelí de Exteriores confirmó la muerte de un ciudadano israelí, pero no dio más detalles. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que un ciudadano francés, identificado como Dan Elkayam, estaba entre los muertos.

Larisa Kleytman dijo a los periodistas fuera del Hospital St Vincent que su esposo, Alexander Kleytman, era uno de los muertos. La pareja eran ambos sobrevivientes del Holocausto, según el periódico LA NACION.

La violencia estalló al final de un día de verano en el que miles de personas se habían congregado en la playa Bondi, un ícono de la vida cultural de Australia. Entre ellos había cientos reunidos para el evento Janucá junto al mar, celebrando el inicio del festival de ocho días de Janucá con comida, pintura facial y una actividad donde los niños podían tocar animales.

Cientos de personas se acercaron al lugar para depositar flores en un creciente montón de ofrendas florales. También hubo palabras de orgullo para un hombre que fue grabado en video aparentemente abordando y desarmando a uno de los pistoleros, antes de apuntar con el arma del hombre hacia él, y luego dejar el arma en el suelo.

El hombre fue identificado por el ministro del Interior, Tony Burke, como Ahmed al Ahmed. El dueño de una frutería de 42 años y padre de dos hijos fue herido de bala en el hombro por el otro pistolero y sobrevivió.

La masacre siguió a un aumento de crímenes antisemitas

Australia, un país de 28 millones de personas, alberga a unos 117.000 judíos, según cifras oficiales. Durante el último año, el país fue sacudido por ataques antisemitas en Sydney y Melbourne. Sinagogas y autos fueron incendiados, se pintaron grafitis en negocios y hogares y hubo ataques a judíos en esas ciudades, donde vive el 85% de la población judía del país.

El gobierno australiano ha implementado varias medidas para contrarrestar un aumento del antisemitismo desde que Hamás atacó a Israel el 7 de octubre de 2023, e Israel lanzó una guerra contra Hamás en Gaza en respuesta. Las medidas incluyeron el nombramiento de un enviado especial para combatir el antisemitismo, endurecer las leyes e invertir en seguridad mejorada para escuelas y sinagogas judías.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que advirtió a los líderes de Australia hace meses sobre los peligros de no tomar medidas contra el antisemitismo. Afirmó que la decisión de Australia, en línea con decenas de otros países, de reconocer un estado palestino “echa leña al fuego antisemita”.

Albanese prometió el lunes que la violencia sería enfrentada con “un momento de unidad nacional donde los australianos de todos los ámbitos abrazarán a sus compatriotas australianos de fe judía”.

“No hay lugar en Australia para el antisemitismo”, dijo.

En agosto, Albanese culpó a Irán por dos de los ataques anteriores y cortó lazos diplomáticos con Teherán. Las autoridades no han sugerido que Irán estuviera vinculado a la masacre del domingo.

___

Graham-McLay informó desde Wellington, Nueva Zelanda y McGuirk desde Melbourne, Australia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.