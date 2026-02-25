El primer ministro australiano es evacuado tras amenaza de bomba vinculada a un grupo de danza chino

Por Alasdair Pal

SÍDNEY, 25 feb (Reuters) -

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo el miércoles que no daba ‌por sentada su seguridad, ‌después ⁠de haber sido evacuado de su residencia durante varias horas tras una amenaza de bomba enviada a un grupo de ​danza chino.

Albanese ⁠fue ⁠evacuado de su residencia en Camberra a última hora del martes tras la ​amenaza, y regresó unas horas más tarde después de que no ‌se encontrara nada sospechoso.

La policía dijo que ​no había ningún riesgo. La amenaza ​de bomba se encontraba entre varios correos electrónicos amenazantes contra Albanese, enviados a un representante de Shen Yun, una compañía de danza clásica china prohibida en China que actuará en Australia este mes, según informó un portavoz del grupo en un comunicado.

El correo ​electrónico enviado a los organizadores locales del grupo, escrito originalmente en chino, decía que se habían colocado ⁠explosivos alrededor de la residencia de Albanese y que detonarían si el grupo actuaba en ‌el país.

"Si insisten en seguir adelante con la actuación, la residencia del primer ministro quedará reducida a una ruina empapada de sangre", decía uno de los correos electrónicos, al que tuvo acceso Reuters y que estaba fechado el domingo.

El grupo denunció las amenazas a las autoridades de seguridad nacional y policiales australianas, ‌según informó el portavoz.

"Agradecemos las medidas tomadas para garantizar la seguridad pública y proteger a ⁠los funcionarios electos, incluido el primer ministro", dijo.

La policía se negó ‌a comentar sobre el origen de la amenaza.

"Creo que ⁠es solo un recordatorio, hay que aprovechar todas las ⁠oportunidades para decirle a la gente que baje la tensión, por el amor de Dios", dijo Albanese en un acto celebrado el miércoles en Melbourne.

"No podemos dar estas cosas por sentadas", añadió.

El miércoles, Albanese publicó una foto ‌en Instagram de su perro junto ​a una puerta de The Lodge, su residencia oficial en Camberra, con un pie de foto en el que agradecía a la policía su trabajo. (Información de Alasdair Pal en Sídney; edición ‌de Saad Sayeed y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)