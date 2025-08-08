El primer ministro británico dice que el plan de Israel para Gaza es “un error” y pide “reconsiderarlo”

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el viernes de "error" el plan anunciado por Israel para "derrotar" a Hamás en la Franja de Gaza y exhortó al gobierno de Benjamin Netanyahu a "reconsiderarlo de inmediato".

"La decisión del gobierno israelí de intensificar su ofensiva en Gaza es un error, y le instamos a reconsiderar su decisión de inmediato", declaró Starmer en un comunicado.

"Esta acción no contribuirá en nada a poner fin al conflicto ni a lograr la liberación de los rehenes. Solo provocará más masacres", añadió.

Israel anunció el viernes de madrugada la aprobación de un plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para "derrotar" a Hamás y "tomar el control" de Ciudad de Gaza, en el norte de ese territorio palestino asolado por la guerra.

"Lo que necesitamos es un cese el fuego, un aumento de la ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes", estimó Keir Starmer.

El premier británico recordó que Londres trabaja junto a sus aliados en un "plan a largo plazo para garantizar la paz en la región, en el marco de una solución de dos Estados".

"Nuestro mensaje es claro: es posible una solución diplomática, pero ambas partes deben alejarse del camino de la destrucción", insistió Starmer.

La semana pasada Starmer dijo que Londres reconocerá formalmente un Estado palestino en septiembre a menos que Israel tome "medidas sustanciales", entre ellas aceptar un alto el fuego en Gaza.