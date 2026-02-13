El primer ministro británico pedirá una iniciativa multinacional de defensa, según el FT

13 feb (Reuters) - El primer ministro británico, Kier Starmer, se dispone a defender que Reino Unido y sus aliados occidentales pongan en marcha una iniciativa de defensa multinacional que podría supervisar la adquisición conjunta de armas y reducir los costes de rearme, según informó el viernes el Financial Times

Se espera que Starmer plantee la idea este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich, añadió el periódico, citando a representantes del Gobierno británico.

También tiene previsto pedir una cooperación más estrecha en materia de defensa con los aliados en un discurso que pronunciará el sábado, así como en conversaciones privadas con otros líderes durante el evento de tres días, añadió.

La oficina del gabinete británico no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

Este mes, Starmer dijo que su Gobierno consideraría solicitar la adhesión a un segundo fondo de la Unión Europea, de varios miles de millones de euros, para proyectos de defensa.

La Comisión Europea está considerando lanzar una segunda edición de su programa de préstamos SAFE, en un momento en que Europa busca reforzar sus defensas debido al creciente temor a Rusia y a las dudas sobre los compromisos de seguridad de Estados Unidos con Europa bajo la presidencia de Donald Trump.

El plan británico de unirse al fondo SAFE original de 150.000 millones de euros (US$177.000 millones) se vino abajo en noviembre después de que el Gobierno de Starmer se negara a pagar una contribución financiera para unirse, lo que supuso un revés para el restablecimiento de las relaciones tras el Brexit.

