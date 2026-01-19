El primer ministro británico pide un debate calmado sobre Groenlandia tras la amenaza de Trump

LONDRES, 19 ene (Reuters) - El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que era necesario mantener un debate tranquilo entre aliados sobre Groenlandia para garantizar la continuidad de las alianzas históricas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a los aliados con aranceles para asegurarse el territorio.

Starmer dijo en una conferencia de prensa el lunes que la alianza de Reino Unido con Estados Unidos había proporcionado seguridad y prosperidad durante décadas, y dijo que estaba decidido a mantener esos lazos.

Sin embargo, dijo que las amenazas de Trump de imponer aranceles crecientes a Reino Unido y a los aliados europeos hasta que se permitiera a Estados Unidos comprar Groenlandia eran erróneas. Dijo que el futuro de la isla ártica debe ser decidido solo por Dinamarca.

"Las alianzas perduran porque se construyen sobre el respeto y la asociación, no sobre la presión", dijo Starmer.

"Por eso he dicho que el uso de aranceles contra los aliados es completamente erróneo. No es la forma correcta de resolver las diferencias dentro de una alianza."

Sobre Groenlandia dijo: "La forma correcta de abordar un asunto de esta gravedad es a través de un debate tranquilo entre aliados".

(Información de Sam Tabahriti, redacción de Catarina Demony, edición de Sarah Young y Alistair Smout; edición en español de María Bayarri Cárdenas)