El primer ministro de Bulgaria anuncia la dimisión de su gobierno

El primer ministro de Bulgaria anunció este jueves su dimisión, un día después de una nueva manifestación multitudinaria para denunciar la corrupción en el aparato del Estado, y a tres semanas de la entrada del país en la zona euro.

"Les informo de que el gobierno dimite hoy", declaró Rossen Jeliazkov durante una rueda de prensa, mientras los diputados examinaban una moción de censura presentada por la oposición.

El miércoles por la noche, decenas de miles de personas se manifestaron en la capital, Sofía, y en otras ciudades del país, en una nueva muestra de indignación contra un gobierno acusado de corrupción.

La ola de descontento, sin precedentes en varios años y con una importante presencia de jóvenes, comenzó a finales de noviembre, cuando el gobierno intentó aprobar por vía rápida el presupuesto de 2026, el primero redactado en euros.

Tras siete elecciones en menos de cuatro años, el frágil gobierno de Jeliazkov se formó en enero, reuniendo una coalición de circunstancias entre los conservadores del GERB, del ex primer ministro Boiko Borisov, y otras dos formaciones, con el apoyo parlamentario de la minoría turca.

Bajo la presión de la calle, el gobierno retiró el 3 de diciembre su proyecto de presupuesto, que preveía el aumento de ciertos impuestos y cotizaciones sociales. Unos aumentos que, según los manifestantes y la oposición, estaban destinados a ocultar desvíos de fondos.

rb-oaa/pc/sag