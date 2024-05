El primer ministro de eslovaquia "está mejorando" tras el intento de asesinato, según el hospital

20 mayo (Reuters) - El estado del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, es estable y está mejorando, dijeron el lunes los médicos que lo atienden, mientras se recupera de haber sido alcanzado por cuatro balas en un intento de asesinato la semana pasada. El ataque del miércoles, el primero de gran envergadura contra un líder político europeo en más de 20 años, puso de relieve las profundas divisiones políticas de la sociedad eslovaca. "Tras la reunión de hoy de la junta médica, el estado del paciente es estable", dijo el hospital de la ciudad de Banska Bystrica, en el centro de Eslovaquia, en un comunicado en su página de Facebook. "Está mejorando clínicamente, se comunica y sus marcadores inflamatorios están disminuyendo gradualmente. El primer ministro sigue a nuestro cuidado". El vice primer ministro, Robert Kalinak, dijo el domingo que la vida de Fico ya no corría peligro inmediato, aunque su estado seguía siendo demasiado grave como para trasladarlo a un hospital de la capital, Bratislava. Por su parte, el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, dijo el domingo que se había creado un equipo de investigación que estudiaría si el sospechoso había actuado solo, como se creyó en un principio. El sospechoso, de 71 años, identificado por los fiscales como Juraj C., es un antiguo guardia de seguridad de un centro comercial y autor de tres poemarios. Los investigadores tratarán de determinar si formaba parte de un grupo de personas que se habían animado mutuamente a llevar a cabo un asesinato, dijo Estok. Un factor que sugiere la participación de otras personas es que las comunicaciones por internet del sospechoso fueron borradas dos horas después del intento de asesinato, pero no por el sospechoso y muy probablemente tampoco por su esposa, dijo. (Reporte de Alan Charlish y Jan Lopatka; edición de Ros Russell; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

