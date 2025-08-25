El primer ministro de Francia pedirá un voto de confianza el 8 de septiembre

El primer ministro de Francia, François Bayrou, anunció este lunes que se someterá a un voto de confianza en la Asamblea Nacional el 8 de septiembre, en una sesión extraordinaria que busca refrendar su plan de recortes para reducir el déficit.

Francia debe "hacer frente" al "peligro inmediato" del "sobreendeudamiento", declaró el jefe de gobierno durante una rueda de prensa sobre su plan de ahorro presupuestario.

"Este dinero, tomado prestado por cientos de miles de millones, no se ha utilizado como debería haberse usado para invertir", sino "para gastos corrientes", afirmó Bayrou, al anunciar que solicitaría la confianza de los diputados el 8 de septiembre.

En esa fecha, el líder asumirá la "responsabilidad" de su gestión sobre la "cuestión central" del "control de nuestras finanzas".

La votación estará centrada en validar el programa de ajuste fiscal de casi 44.000 millones de euros (US$51.000 millones) que defiende su gobierno, y después serán debatidas "cada una de las medidas de este plan de emergencia".

A su juicio, sin el "acuerdo" de la Cámara baja, la acción es "imposible".

Tras el anuncio, tanto La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) como el Partido Comunista Francés (PCF) adelantaron que votarán para "derrocar al Gobierno".

Por su parte, la Agrupación Nacional (RN, extrema derecha) aseguró que tampoco votará a favor de la confianza, y su presidente, Jordan Bardella, predijo "el fin del Gobierno".