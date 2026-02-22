El primer ministro de Groenlandia rechaza ofrecimiento de barco hospital de Trump

COPENHAGUE, 22 feb (Reuters) - El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, rechazó el domingo la idea del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar un buque hospital a Groenlandia, un territorio que el mandatario republicano ha manifestado en repetidas ocasiones que desea anexar.

Trump dijo el sábado en las redes sociales que estaba trabajando con el gobernador de Luisiana y enviado especial a Groenlandia, Jeff Landry, para enviar un barco hospital a Groenlandia.

"Hemos tomado nota de la idea del presidente Trump de enviar un barco hospital estadounidense aquí, a Groenlandia. Pero tenemos un sistema sanitario público en el que el tratamiento es gratuito para los ciudadanos. Es una elección deliberada", comentó Nielsen en una publicación en Facebook.

Nielsen dijo que Groenlandia seguía abierta al diálogo y la cooperación, también con Estados Unidos.

"Pero háblen con nosotros en lugar de limitarse a hacer declaraciones más o menos aleatorias en las redes sociales", añadió.

A finales del mes pasado, Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos iniciaron conversaciones diplomáticas para resolver la crisis entre las partes, tras meses de tensión dentro de la alianza de defensa de la OTAN por las amenazas de Trump contra el territorio ártico.

La publicación de Trump sobre el barco se produjo horas después de que el Mando Conjunto Ártico de Dinamarca anunció que había evacuado a un miembro de la tripulación que requería tratamiento médico urgente de un submarino estadounidense en aguas groenlandesas, a siete millas náuticas de la capital de Groenlandia, Nuuk. No estaba claro si la publicación tenía alguna relación con la evacuación. (Reporte de Stine Jacobsen, edición de Louise Rasmussen; Editado en Español por Ricardo Figueroa)