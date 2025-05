El primer ministro de Israel reconoce presión de sus aliados para reanudar ayuda a Gaza

TEL AVIV, Israel (AP) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció el lunes que su decisión de reanudar la ayuda a Gaza después de un bloqueo de varias semanas se debió a la presión de sus aliados.

Netanyahu afirmó en un comunicado en video publicado en redes sociales que los aliados de Israel habían expresado su preocupación por "imágenes de hambre".

Los "mejores amigos de Israel en el mundo", dijo sin mencionar nacionalidades específicas, habían dicho que hay "una cosa que no podemos soportar. No podemos aceptar imágenes de hambre, hambre masiva. No podemos soportar eso. No podremos apoyarlos".

"Por lo tanto, para lograr la victoria, necesitamos de alguna manera resolver el problema", manifestó Netanyahu.

Netanyahu manifestó que la ayuda que se permitiría sería "mínima", sin especificar exactamente cuándo se reanudaría.

Israel anunció el domingo que reanudaría las entregas de ayuda al territorio devastado por la guerra después de una interrupción total de las importaciones desde principios de marzo. Israel indicó que el bloqueo de productos como combustible, alimentos y medicinas, tenía como objetivo aumentar la presión sobre el grupo miliciano Hamás en Gaza.

El bloqueo de varias semanas en la ayuda profundizó una crisis humanitaria ya grave y provocó advertencias de hambruna por parte de expertos en seguridad alimentaria.

El cambio de estrategia se produjo mientras Israel lanzaba una nueva ofensiva durante la cual planea apoderarse de Gaza, desplazar a cientos de miles de palestinos y asegurar el control de la distribución de ayuda dentro del territorio.

Israel dice que estas son todas formas de presionar a Hamás para que acepte un acuerdo de alto el fuego en los términos de Israel. Y aunque las partes continúan negociando una posible tregua, no está claro cuánto progreso se ha logrado en superar las discrepancias restantes entre las partes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.