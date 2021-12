El primer ministro de Líbano se muestra dispuesto a dimitir si con ello termina el bloqueo al Gobierno

Anuncia que ha firmado el decreto convocando elecciones legislativas el 22 de mayo de 2022

MADRID, 28 Dic. 2021 (Europa Press) -

El primer ministro de Líbano, Nayib Mikati, se ha mostrado este martes dispuesto a dimitir si ello pone fin al bloqueo a las reuniones del Gobierno y ha confirmado que ha firmado el decreto convocando elecciones legislativas el 22 de mayo de 2022.

"No dimitiré a menos que considere que ello allanará el camino hacia una solución", ha dicho Mikati, quien ha incidido en que los trabajos del Ejecutivo "continúan" a través de comisiones a pesar de que no hay encuentros del Consejo de Ministros desde el 12 de octubre.

En este sentido, ha reconocido que esta falta de reuniones supone "una falla estructural en la acción del Gobierno" y ha alertado de que "las crecientes apuestas de algunos complica las cosas y podría tener consecuencias desastrosas", en aparente respuesta a las peticiones del presidente, Michel Aoun, al reinicio rápido de los trabajos.

Los trabajos del Ejecutivo quedaron suspendidos después de que los ministros del partido-milicia chií Hezbolá y el también chií AMAL expresaran su rechazo a continuar trabajando si no se cesaba al juez Tarek Bitar, encargado de la investigación sobre la explosión de agosto de 2020 en el puerto de Beirut.

"Mientras un componente esencial no participe en el Consejo de Ministros, no lo convocaré", ha recalcado Mikati, quien ha insistido en que el reinicio de estos trabajos "no se realizará en el marco de un acuerdo que no sería aceptado por el pueblo libanés".

El primer ministro ha hecho así referencia a la supuesta propuesta de Hezbolá y AMAL de reactivar los trabajos a cambio del cese de Bitar o la creación de un tribunal especial para juzgar a presidentes y ministros que aleje los procedimientos de las manos del juez, al que acusan de ser parcial y estar politizado.

En este sentido, Mikati ha incidido en que "hay errores que marcan la investigación sobre el drama en el puerto", si bien ha pedido no politizar la justicia. "Es el primer paso para preservar la imagen del país", ha sostenido, según ha recogido el diario libanés 'L'Orient le Jour'.

Por otra parte, ha confirmado que ha ratificado el decreto firmado el lunes por el ministro del Interior, Basam Maulaui, que contempla que las parlamentarias tengan lugar el 15 de mayo y ha expresado su deseo de que Aoun haga lo propio para fijar la fecha de las elecciones, que es "fruto de un acuerdo con el presidente".

El Parlamento aprobó el 27 de marzo como fecha, si bien Aoun se negó a ratificarla, desatando las críticas del presidente del órgano legislativo, Nabih Berri, quien es líder del Movimiento AMAL. El presidente se mostró favorable a que la votación se celebrara en mayo.

Las palabras de Mikati han llegado después de que el presidente libanés diera el lunes un discurso a la nación en el que abogó por un diálogo nacional "urgente" y criticó veladamente a Hezbolá por la parálisis del Gobierno, en una nueva muestra de tensión entre formaciones aliadas ante la crisis política y económica que sacude el país.

Líbano se encuentra sumido en una grave crisis política y económica ahondada por la pandemia de coronavirus y las explosiones en el puerto de la capital, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales, lo que ha incrementado además la inestabilidad política y ha profundizado una crisis humanitaria que ha hecho saltar las alarmas internacionales.

El Banco Mundial ha señalado que la crisis es una de las peores en la historia moderna, en medio de las alzas de los productos básicos, los cortes de luz y el aumento del desempleo, que están provocando un aumento de la población en riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza.