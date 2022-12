El primer ministro de Malasia defiende que se le otorgó el indulto real debido a un "fraude judicial"

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, ha defendido este martes que el que fuera entonces rey de Malasia, Muhamad V de Kelantan, le concedió el indulto real debido a que "sintió que se había producido un fraude judicial" en su contra.

"El que tomó la iniciativa entonces fue el propio rey", ha defendido durante un discurso ante el Parlamento en el que ha abordado los presupuestos para el próximo año. "Me llamó y me dijo que me concedería el indulto completo porque el procedimiento judicial en mi contra era un caso claro de fraude", ha dicho.

En 2015, Anwar fue condenado a cinco años de prisión después de un tribunal federal sostuviera un veredicto en su contra por un caso de sodomía. Fue liberado en 2018 después de que Muhamad V lo perdonara.

No obstante, Anwar ha indicado que ni siquiera solicitó el indulto y ha expresado que no estaba de acuerdo con el fallo del tribunal, según informaciones del diario 'New Straits Times'.

Sus comentarios llegan después de que el líder de la oposición, Hamzá Zainudin, abordara durante la sesión de este martes un artículo publicado por medios italianos donde se alude a la sexualidad de Anwar. Hamzá ha pedido así a Anwar que "haga algo" para frenar la publicación de dicho documento, pero este ha criticado el uso de "cuestiones personales" para atacar su figura.

Europa Press