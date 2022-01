El primer ministro de Malí aboga por "revisar" los "desequilibrados" acuerdos de defensa con Francia

Niega la presencia de mercenarios rusos y destaca que Moscú es un "socio histórico"

MADRID, 18 Ene. 2022 (Europa Press) -

El primer ministro de transición de Malí, Choguel Maiga, ha mostrado este martes la voluntad de Bamako de "revisar" los "acuerdos desequilibrados" alcanzados con Francia en materia de seguridad y ha lamentado que los grupos terroristas hayan logrado importantes avances territoriales a pesar del despliegue militar francés desde hace nueve años.

"Queremos revisar los acuerdos desequilibrado que hacen de nosotros un Estado que no puede sobrevolar su territorio sin autorización de Francia", ha dicho Maiga en una entrevista concedida a la cadena de televisión maliense ORTM.

Los acuerdos de defensa entre ambos países fueron lanzados en marzo de 2013 tras el inicio dos meses antes de una operación militar francesa a petición de Bamako para hacer frente a los avances de grupos yihadistas que secuestraron un levantamiento tuareg en el Azawad y avanzaron hacia el centro del país.

Sin embargo, Maiga ha argumentado que el entonces presidente interino de Malí, Diancounda Traoré, pidió a Francia apoyo aéreo y fuerzas para hacer frente a los avances yihadistas en el norte del país. "No estaba previsto que los militares franceses estuvieran sobre el terreno", ha apuntado.

Maiga ha acusado a París de "poner al mundo en contra de Malí" y ha hecho hincapié en que las autoridades del país europeo respeten a Bamako. "No estamos contra Francia. No podemos estarlo, pero en lo que respecta, que no se atente contra nuestra dignidad, que no se nos insulte y que no se nos impida garantizar la soberanía del Estado", ha explicado.

"Hace falta que los dirigentes franceses entiendan que las épocas han cambiado, que los interlocutores al frente de Malí han cambiado y que Malí no es como otros países. No deben equivocarse de época, interlocutores y país", ha recalcado, según ha recogido el diario maliense 'Le Pays'.

De esta forma, ha incidido en que las autoridades de transición, lideradas por Assimi Goita tras el golpe de Estado de agosto de 2020, "han decidido que no se va a seguir pidiendo autorización a quien sea para sobrevolar el territorio".

"A menos de siete meses de la rectificación de la transición --en referencia a la segunda asonada liderada por Goita en mayo de 2021 contra los entonces presidente y primer ministro de transición-- tenemos los medios para sobrevolar e ir a todo nuestro territorio sin autorización", ha argumentado.

"A día de hoy tenemos los medios de defender nuestros territorios. Pedimos a nuestros amigos que nos ayuden, pero no pueden amar a Malí más que nosotros", ha manifestado, antes de reiterar que "la integridad del territorio no ha sido restablecida" tras años de operación militar francesa en el país.

Por otra parte, ha reseñado que "el terrorismo diplomático, mediático y psicológico" no hará cambiar la postura de Bamako y ha vuelto a rechazar las denuncias sobre un acuerdo con el Grupo Wagner --propiedad de un magnate cercano al presidente ruso, Vladimir Putin-- para el despliegue de mercenarios.

"Nuestro territorio está ocupado por terroristas. Buscamos una asociación para liberar nuestro país. Hemos virado hacia nuestro socio histórico en materia de defensa. El 80 por ciento de nuestros oficiales fueron formados en Rusia. El 80 por ciento de nuestros equipos antes del desmantelamiento de nuestro Ejército venían de Rusia", ha apuntado.

"Nos hemos vuelto hacia Rusia, un viejo amigo que nos ha tendido la mano, y otros países. Estamos en relaciones de cooperación con el Estado ruso, al igual que con otros estados", ha zanjado Maiga, quien ha insistido en que las autoridades "buscan medios para proteger a la población" ante la amenaza terrorista.

Las tensiones entre Malí y Francia han ido al alza durante los últimos meses y se han incrementado después de que París apoyara las recientes sanciones impuestas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) por la falta de avances en la transición de cara a la celebración de elecciones para devolver el poder a las autoridades civiles.

Las autoridades francesas, al igual que otros países occidentales, se han mostrado igualmente muy críticas con la junta por el supuesto despliegue de mercenarios del Grupo Wagner, algo que ha sido negado desde Bamako y Moscú.

El Gobierno de transición ha admitido la presencia de instructores militares rusos en el país, bajo un mandato parecido al que otorgaron a la misión de entrenamiento de la Unión Europea, en medio de las suspicacias occidentales por el aumento de la influencia rusa en África.