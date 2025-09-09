El primer ministro de Nepal dimite ante las protestas anticorrupción, según su ayudante

(Reescribe por completo con la dimisión del primer ministro)

Por Gopal Sharma

KATMANDÚ, 9 sep (Reuters) -

El primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, dimitió el martes, según informó su ayudante, mientras los manifestantes anticorrupción desafiaban el toque de queda indefinido y se enfrentaban a la policía, un día después de que 19 personas murieran en violentas protestas desencadenadas por la prohibición de las redes sociales.

El Gobierno de Oli levantó la prohibición de las redes sociales después de que

las protestas se volvieran violentas

, con 19 muertos y más de 100 heridos, después de que la policía disparara gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes que intentaban irrumpir en el Parlamento el lunes.

Los disturbios son los peores en décadas en este país pobre del Himalaya, entre India y China, y sumido en la inestabilidad política y la incertidumbre económica desde que las protestas desembocaron en la abolición de la monarquía en 2008.

"El primer ministro ha dimitido", dijo a Reuters Prakash Silwal, ayudante de Oli, una decisión que sume al país en una nueva incertidumbre política.

Anteriormente, el martes, Oli había convocado una reunión de todos los partidos políticos, afirmando que la violencia no beneficia a la nación y que "tenemos que recurrir al diálogo pacífico para encontrar soluciones a cualquier problema".

Pero la ira contra el Gobierno no dio muestras de remitir, en un momento en que los manifestantes se concentraron frente al Parlamento y otros lugares de la capital, Katmandú, y desafiaron el toque de queda indefinido impuesto por las autoridades.

Los manifestantes prendieron fuego a neumáticos en algunas carreteras, lanzaron piedras a los policías antidisturbios y los persiguieron por calles estrechas, mientras algunos miraban y grababan vídeos de los enfrentamientos con sus teléfonos móviles mientras un espeso humo negro se elevaba hacia el cielo.

Cientos de personas de algunas localidades situadas cerca de la frontera entre India y Nepal habían comenzado a marchar hacia Katmandú para apoyar a los manifestantes, según dijo a Reuters por teléfono uno de los manifestantes.

Los testigos también dijeron que los manifestantes estaban prendiendo fuego a las casas de algunos políticos en Katmandú y los medios de comunicación locales informaron de que algunos ministros fueron puestos a salvo por helicópteros militares.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información.

"Seguimos aquí en pie por nuestro futuro... Queremos un país libre de corrupción para que todo el mundo pueda acceder fácilmente a la educación, los hospitales, las instalaciones médicas...

y por un futuro brillante", dijo el manifestante Robin Sreshtha a Reuters TV.

La llegada de aviones procedentes del sur al aeropuerto de Katmandú, principal puerta de entrada internacional de Nepal, se cerró debido a la escasa visibilidad por el humo de los incendios provocados por los manifestantes en zonas cercanas, dijo Gyanendra Bhul, responsable de la autoridad de aviación.

Los organizadores de las protestas, que se extendieron a otras ciudades del país himalayo, las han denominado "manifestaciones de la Generación Z", impulsadas por la frustración generalizada de los jóvenes ante la falta de acción del Gobierno para atajar la corrupción e impulsar las oportunidades económicas. (Información de Gopal Sharma y Navesh Chitrakar en Katmandú; información adicional de Surbhi Misra en Bengaluru; redacción de Shilpa Jamkhandikar y YP Rajesh, edición de Tom Hogue, Stephen Coates y Sonali Paul; edición en español de Paula Villalba)