El primer ministro de Países Bajos, de visita oficial a Ucrania

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, llegó el domingo a Kiev para un viaje oficial, indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El mandatario ucraniano había indicado horas antes que iba a reunirse con sus socios europeos para abordar temas de defensa antiaérea y las sanciones contra Rusia.

En el terreno, un ataque nocturno con drones ucranianos alcanzó un edificio en la zona ocupada de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, y causó un muerto y una decena de heridos, informaron el domingo las autoridades instaladas por Moscú.

Kiev, por su parte, acusó a las fuerzas rusas de bombardear en la madrugada a un pueblo cerca de Járkov (noreste), donde hubo tres heridos.