El primer ministro de Perú amenaza con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea

Castillo sale al paso y dice que cualquier renegociación se hará "con respeto" al Estado de derecho

MADRID, 27 Sep. 2021 (Europa Press) -

El primer ministro de Perú, Guido Bellido, ha advertido de que si la empresa explotadora del yacimiento de gas de Camisea no accede a renegociar el reparto de utilidades, el Gobierno podría optar por nacionalizarla.

"Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por al recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento", ha aseverado en una publicación en sus redes sociales.

Sin embargo, el presidente del país, Pedro Castillo, ha salido al paso de estas afirmaciones y ha asegurado que cualquier tipo de renegociación de las condiciones se dará en base al Estado de derecho.

"En este Gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales", ha publicado Castillo en sus redes sociales, donde ha añadido que el Estado y el sector privado deben estar juntos "por un Perú mejor".

Esta no es la primera vez que el presidente desmiente rumores sobre expropiaciones y nacionalizaciones ya que esta pasada semana llegó a afirmar ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el nuevo Ejecutivo Perú no es comunista ni ha llegado para "expropiar a nadie".

"No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario, llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan a Perú", manifestó Castillo.