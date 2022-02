El primer ministro de Perú pone su cargo en manos de Castillo tras la polémica por las denuncias de maltrato

El nuevo primer ministro de Perú, Héctor Valer, en el cargo desde hace apenas tres días, ha adelantado este viernes que no pondrá impedimento alguno a su salida si así se lo pide el presidente, Pedro Castillo, después de su polémica designación al conocerse unas acusaciones de violencia machista hacia su ya finada esposa.

"Lo que el presidente diga. Si después de hacer un análisis de la realidad dice que debo dar un paso al costado, lo tengo que dar, no tengo ningún problema", ha dicho Valer en Radio Nacional de Perú, un día después de que tuviera que comparecer ante el Congreso para responder por estas acusaciones.

"El presidente es quien dirige el país, yo recibí la confianza de él, estoy para ejecutar la decisión de él, no puedo de ninguna manera ser desleal ni generar una traición a la confianza del presidente", ha remarcado Valer.

En una atropellada comparecencia ante el Parlamento, Valer intentó justificar estas acusaciones de maltrato, asegurando que aquellas pruebas presentada en su contra "no pertenecen a la demandante" y que el parte de lesiones al que hace referencia los medios de comunicación está "falsificado".

Valer también adelantó que el presidente Castillo no descarta disolver el Congreso si el gabinete, el tercero ya en siete meses de convulso gobierno, si no obtenía el visto bueno del pleno. Así, "si no nos dieran el voto de confianza nos iremos, (...) que es desde luego lo que buscan algunos congresistas", criticó.

Mientras se gesta la enésima moción de censura contra el presidente Castillo, varias fuerzas del Congreso ya han adelantado que no darán su aval al nuevo equipo de gobierno por las denuncias de violencia machista que pesan sobre Valer.

La polémica suscitada por esta nueva designación ha creado una nueva crisis en el seno del Gobierno de Castillo, que no vería con malos ojos la posibilidad de sacar a Valer del gabinete y colocar en su lugar a uno de los que fue propuesto en un primer momento, pero que finalmente acabó siendo designado nuevo secretario de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, según cuenta la prensa peruana.

En caso de salir, Valer sería el tercer fracaso como jefe de Gobierno de Castillo, después de la última crisis de gobierno anunciada esta semana. En esta ocasión, destaca la ausencia de integrantes de Nuevo Perú, la fuerza progresista liderada por Verónika Mendoza que ayudó al ahora presidente a derrotar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de aquellas reñidas elecciones de junio de 2021, y la presencia de perfiles mucho más conservadores, especialmente en lo social.