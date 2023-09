El primer ministro de Rumanía, Marcel Ciolacu, ha anunciado este viernes en la ciudad de Buzau que viajará a Kiev junto con varios ministros para finalizar las negociaciones sobre la exportación de cereales ucranianos a su país.

"Voy a viajar con varios ministros a Kiev, donde creo que concluiremos todas las negociaciones sobre las exportaciones en territorio rumano. En este momento, lo negociado por el ministro está muy claro y estoy firmemente convencido de que para darle más detalles", ha afirmado Ciolacu y lo ha recogido el canal de televisión Digi24.

Ha añadido que habla diariamente con el Primer Ministro de Ucrania. "Yo, al menos, tengo un diálogo diario con el Primer Ministro de Ucrania y la Comisión Europea. Y agradezco al Ministro de Agricultura de Rumanía, que dialoga con su homólogo todos los días, al Ministro de Economía, que dialoga con su homólogo de Ucrania todos los días, la Comisión de la Unión Europea, en primer lugar la señora Presidenta Úrsula, que nos apoyó mucho en este esfuerzo, el Ministro de Asuntos Exteriores y la señora Embajadora de Bruselas, esto también se aprobó mediante una decisión gubernamental del Gobierno de Rumanía, hace tres días, el sistema de licencias solicitado por Rumanía".

Ha explicado que "desde hace 30 días no hay exportación en territorio rumano, hasta ahora no ha habido ninguna solicitud. Tengo un diálogo con la Aduana todos los días sobre este tema y una información sobre si alguien ha solicitado alguna exportación en territorio rumano y no fue solicitada. Así que la parte ucraniana cumplió su palabra".

"En estos 30 días vamos a redactar un memorando y un sistema de doble licencia tanto en el territorio de Ucrania como en el territorio de Rumanía. En realidad, no es posible exportar al territorio de Rumanía a través de intermediarios y comerciantes. La exportación será directamente a los procesadores, si quieren importar de Ucrania, con un sistema de control ANSVSA muy claro, incluso con más muestras que antes y realmente una discusión muy aplicada sobre el tránsito. Me gustaría mucho más tránsito en el área ferroviaria y sobre el Danubio. Viajaré a Varna para continuar el diálogo con el Primer Ministro de Grecia, y con el Primer Ministro de la República de Moldavia y con el Primer Ministro de Bulgaria", ha relatado el mandatario.

En mayo, la Comisión Europea permitió a Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia prohibir las ventas internas de trigo, maíz, semillas de colza y girasol procedentes de Ucrania, al tiempo que permitió el tránsito de estos productos para exportarlos a otros lugares.

El 15 de septiembre, el ejecutivo de la UE puso fin a la prohibición introducida por los cinco Estados miembros de la UE sobre las importaciones de cereales ucranianos, a cambio de que Kiev se comprometa a tomar medidas para controlar el flujo de cereales hacia los países vecinos.

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, afirmó el miércoles que se han encontrado soluciones para la gestión de las exportaciones de cereales ucranianas, en particular la creación de un sistema de autorización, para que los agricultores rumanos no se vean afectados.

Se reunió con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y la viceprimera ministra búlgara, Mariya Gabriel, precisando que las discusiones se centraron en el tránsito de cereales y la exportación de estos productos a los estados por los que se realiza el tránsito.