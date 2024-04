El primer ministro de Tailandia pide perdón por cesar a su 'número dos' y anuncia a su sustituto

El primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, ha pedido perdón este lunes por haber cesado a Parnpree Bahiddha Nukara como vice primer ministro del país, una decisión que ha generado su inmediata dimisión como ministro de Exteriores, y ha anunciado que ya ha elegido sustituto.

"He trasladado mis disculpas a Parnpree, en las que le digo que siento si mi decisión le ha ofendido", ha aseverado el mandatario durante una rueda de prensa en la que ha expresado no obstante que respeta la decisión del ministro, con el que "no mantiene conflicto personal alguno".

Srettha ha manifestado que los desacuerdos a causa de las remodelaciones del Gabinete son comunes, pero ha resaltado que el objetivo es "beneficiar al país". Sin embargo, Parnpree ha aseverado que su renuncia responde a sus propios "principios" tras ser retirado del cargo de vice primer ministro y ha alertado de que la decisión "socavaba su credibilidad", especialmente a nivel internacional.

El primer ministro, que no ha dado detalles sobre quién lo sucederá en el cargo, ha puntualizado que se trata de un alto cargo del partido Pheu Thai que ha estado trabajando para Exteriores, según informaciones recogidas por el diario 'Bangkok Post'.

En su carta de dimisión publicada el domingo, Parnpree expresó su intención de dimitir después de haber sido destituido y atribuyó la medida a motivos "ajenos a sus logros" como 'número dos' del Ejecutivo tailandés.

El primer ministro lo había colocado el pasado 22 de abril al frnete de una comisión gubernamental creada para hacer frente a la crisis en Birmania tras los últimos enfrentamientos en la frontera.