El primer ministro de Ucrania llega a Canadá en el marco de una visita para afianzar la ayuda militar

El primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, ha llegado este martes a Canadá en el marco de una visita para lograr una mayor ayuda militar de cara a un contraataque frente a las fuerzas rusas.

Así, Shmigal ha indicado en una entrevista con el diario 'The Globe and Mail' que el país necesita más munición y vehículos blindados en el marco de la invasión rusa del territorio y ha asegurado que no está preocupado por la ausencia de asistencia militar a Ucrania en el presupuesto federal canadiense.

En este sentido, ha manifestado que espera que el país pueda contribuir en mayor medida y por otras vías. "Ahora necesitamos verdaderamente vehículos blindados y más munición de artillería, además de munición para tanques", ha aseverado antes de incidir en que es "crucial para la organización de un contraataque".

Las fuerzas ucranianas tienen previsto lanzar una contraofensiva para hacerse nuevamente con el control de zonas del sur y este del país que se encuentra actualmente en manos de Rusia.

Europa Press