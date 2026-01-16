El primer ministro de Yemen dimite y es sustituido por el canciller

El primer ministro de Yemen dimitió y fue sustituido por el titular de Relaciones Exteriores, informó el órgano presidencial del país, respaldado por Arabia Saudita.

La medida se produce tras semanas de tensiones entre Riad y Emiratos Árabes Unidos por el fallido intento de los separatistas respaldados por Abu Dabi de tomar el control de la mayor parte del sur de Yemen.

La ofensiva fue repelida por los ataques sauditas y sus aliados sobre el terreno, lo que obligó a Emiratos Árabes a retirar sus tropas del país antes de que Arabia Saudita tomara medidas para reforzar su influencia en el gobierno internacionalmente reconocido.

El primer ministro Salim Saleh BinBuriek se reunió con el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad al Alimi, y "presentó la renuncia" para "allanar el camino para la formación de un nuevo gobierno", según un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias Saba el jueves por la noche.

El órgano presidencial publicó en la prensa estatal que el ministro de Relaciones Exteriores, Shaya Mohsen Zindani, "fue nombrado primer ministro y se le encomendó la formación del gobierno".

Los independentistas yemeníes, respaldados por Emiratos Árabes, sorprendieron a inicios de enero con el anuncio de una transición de dos años hacia la creación de un Estado autónomo en el sur del país.

Esas pretensiones supusieron un giro en este complejo conflicto que opone en el país más pobre de la península arábiga al gobierno reconocido por la comunidad internacional y a los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Riad y Abu Dabi, aliados tradicionales del Golfo aunque cada vez más distantes, se oponen a esos rebeldes, pero respaldan facciones distintas dentro del gobierno yemení.