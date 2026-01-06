El primer ministro francés califica de "ilegal" la operación de EEUU en Venezuela

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, calificó este martes de "ilegal" la operación militar estadounidense en Venezuela y llamó a una "transición democrática" tras la captura de Nicolás Maduro, entre dudas sobre la posición de Francia.

"Todo es ilegal en este asunto. El régimen de Nicolás Maduro, el ciclo electoral de 2024, la operación militar estadounidense que contraviene la Carta de Naciones Unidas", afirmó el centroderechista Lecornu, durante la sesión de control al gobierno en el Parlamento.

Los diputados de izquierda preguntaron al gobierno sobre la posición de Francia, después que la primera reacción el sábado del presidente, Emmanuel Macron, cosechara críticas al afirmar que el "pueblo venezolano" sólo podía "alegrarse" del fin de la "dictadura de Maduro".

Ante la indignación generada por la ausencia de una condena a cómo actuó Estados Unidos, Macron dijo dos días después durante una reunión de su gobierno que Francia "no apoya ni aprueba" el "método utilizado" por Washington para capturar a Maduro.

A preguntas de la líder parlamentaria de izquierda radical, Mathilde Panot, quien le pidió que Francia se opusiera con firmeza a este "imperialismo desatado", Lecornu fue más allá y aseguró que fue "claro sobre la agresión y la operación militar de Estados Unidos".

El entorno del jefe de gobierno precisó a continuación que este rectificó sobre el término "agresión", prefiriendo hablar de "operación militar".

Lecornu subrayó también la "naturaleza" del régimen de Maduro, con "torturas" y "detenciones sin motivos", y reiteró el llamado a una "transición democrática" en torno al opositor Edmundo González Urrutia, que Francia considera ganador de la presidencial de 2024.

En la izquierda francesa, la operación despertó el recuerdo de la invasión estadounidense de Irak en 2003, a la que se opuso el gobierno del entonces presidente conservador, Jacques Chirac.

"Podemos y debemos decir no", estimó este martes el entonces canciller francés, Dominique de Villepin, quien celebró en la radio France Inter que Macron "corrigiera" sus declaraciones, ya que "el derecho internacional es una salvaguarda".